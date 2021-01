Over Vásquez, el tránsito de autor a intérprete

Este artista del género popular, que ha trabajado con Alzate, Arelys Henao, Paola Jara, Jessi Uribe y Joaquín Guiller, se lanza a conquistar los escenarios con la canción “Ese señor”.

¿Cuál es el origen de Over Vásquez?

Nací y crecí en una vereda del municipio de Cocorná, en el oriente antioqueño. Soy campesino de pura cepa. Un niño recolector de café que desde que tiene uso de razón recuerda estar con la guitarra, como su más fiel compañera. Eso sí, tocándola empíricamente; emigré a la ciudad por culpa de un desplazamiento forzoso, pero allí aparecieron nuevas oportunidades y mi camino en la música, sin desfallecer.

¿Tiene ancestros musicales en su familia?

Mi padre era uno de los músicos que amenizaban las fiestas de mi vereda tocando la guitarra, mientras mi madre, aunque no tocaba ningún instrumento, siempre cantaba con él en las noches antes de irnos a dormir.

¿Cuántas composiciones y arreglos calcula usted que ha realizado en la música popular?

Más de cincuenta… pero ya perdí la cuenta, la verdad.

Usted se convirtió en un trompetista muy consagrado en la música popular, luego fue un arreglista cotizado y ahora comienza un camino importante como compositor. ¿A quiénes y qué temas les ha compuesto?

Son muchos los ejemplos, pero puedo mencionar La conquista, de Jessi Uribe y Paola Jara; Reina sin rey, de Arelys Henao; El solitario y Desde abajo, en la voz de Alzate; Te olvidaré, de Joaquín Guiller, Tuve que llorar, de Luis Alfonso, Pun en un ojo, en la interpretación de El Barbiloco y el Dueto del Pueblo, que fue, entre otras cosas, la canción parrandera número uno en Colombia; Mi corazón está de fiesta, de Las Alondras, y Ese señor, en versión de Alzate y el Dueto del Pueblo.

Ahora lo vemos cómo intérprete también. ¿Ese es otro sueño que comienza a cumplir o cuál es el objetivo al lanzarse de cantante?

Yo soy arreglista de Alzate, desde su comienzo. Los arreglos del tema que catapultó y lanzó a Alzate, Maldita traición, son míos. Desde ese entonces nos hicimos grandes amigos y él siempre supo que yo soñaba con ser cantante. Entonces ahora, con el tema de la pandemia, él lanzo su proyecto La oportunidad con el fin de apoyar a nuevos talentos, personas que como él venimos desde abajo y anhelamos que alguien nos dé una mano para iniciar este camino. Gracias a Dios me escogió a mí y es el quien me da la patadita de la buena suerte y lanzamos de su mano, A ese señor, un tema en homenaje a nuestros padres, esos padres buenos, responsables y llenitos de amor, como el de Alzate y como el mío.

¿En qué se ha inspirado para componer esas canciones que más adelante se convirtieron en éxitos?

Para componer mis canciones, me he inspirado tanto en mis propias vivencias como en anécdotas que me cuentan amigos y colegas. De esa manera me nutro para contar las historias que se han hecho famosas en el ámbito de la música popular.

¿Hasta dónde se proyecta como intérprete ahora sí como figura artística visible públicamente y no detrás como realizador o arreglista?

Mi deseo es que todo Colombia, Latinoamérica y más gente escuchen y se aprendan las canciones en las que participo como creador, arreglista o intérprete; y cuando vuelvan los conciertos en vivo, sentir ese coro de todo el público cantando lo que algún día escribí con el alma.

Una de sus más recientes composiciones y arreglos fue para Arelys Henao, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con esta artista?

Arelys Henao fue la primera artista que creyó en mí. Es una amiga incondicional, una mujer con un corazón invaluable y por eso le he llevado serenatas y esa ha sido mi manera de decirle gracias por tanto. La verdad, hemos tenido momento muy emotivo, por ejemplo, la serenata para el Día del Amor y la Amistad fue una sorpresa grande para ella y me hace muy feliz recordar aquel día y el hecho de saber que ella quedó tan complacida. Estamos pendientes de grabar el video de un tema y ese es un proyecto a corto plazo para los dos.