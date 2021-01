Pablo Ocampo se une a Pasabordo para lanzar “Ya no me gustas”

El artista comienza su camino en la industria musical en el género popular con experimentos de sonoridades urbanas.

Pablo Ocampo es un nuevo artista del género popular colombiano que experimenta con sonidos urbanos y presenta su primer sencillo “Ya no me gustas”. Se trata de una canción en colaboración con Pasabordo, el reconocido dúo paisa de pop urbano que ha conquistado muchos países con su música.

“Ya No Me Gustas” fue escrita hace un par de años y surge con la intención de decirle a aquella persona que se quiso tanto que el sentimiento ya no es el mismo.

“Este fuerte vínculo con Pasabordo que resultó en esta colaboración, comenzó por admiración mía hacia ellos, un grupo que considero que me ha influenciado en gran medida en mi música. Por esta razón, luego de haber compuesto “Ya no me gustas”, me di cuenta de que esta era la ideal para cantar junto a Pasabordo, un tema perfecto para dar inicio a este proyecto”, comenta Pablo Ocampo.

“Nosotros conocimos a Pablo hace más o menos 10 años en Pensilvania, Caldas, cuando tocamos en una fiesta del pueblo y en donde lo invitamos a cantar con nosotros en la tarima. Desde ahí fue naciendo una fuerte amistad que al pasar de los años se convirtió en una gran admiración recíproca. Pablo es inmensamente talentoso y un gran compositor”, dicen los integrantes del dueto Pasabordo

Esta canción viene apoyada por un videoclip, en el que se muestran nuevos conceptos del género acompañados de color y arte. (Le recomendamos: Maluma cumple 27 años y lanza el álbum “7 días en Jamaica”).

“Ya no me gustas” fue compuesta por Pablo Ocampo junto a Jonnathan Hernández, Juan Gabriel Rodríguez y Carlos Laquinta y producida en la ciudad de Medellín en el estudio Felinos Producciones por Yohan Usuga, uno de los productores del género popular más importantes del país. (Le puede interesar: Luis Durán, guardián de dinastía vallenata).

Pablo Ocampo es un artista emergente, cantante y compositor colombiano de Pensilvania, Caldas, que experimenta con el género regional y melodías urbanas.

Su música combina los sonidos de la música popular, la carrilera y la ranchera en una apuesta moderna y con un toque internacional, convirtiéndolo en la nueva apuesta del género popular en Colombia.

Ocampo descubrió desde niño que le gustaba escribir historias y que no quería quedarse en un solo modelo de escritura porque podía pasar con mucha facilidad del romanticismo al desamor. Algunas de sus canciones han sido grabadas por artistas como Maluma y Pipe Bueno, entre otros.