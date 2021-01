La artista de música popular lanzó el videoclip de la canción por pedido del público, luego de poner el reto de aumentar 4 mil seguidores más en su canal de Youtube, meta que fue superada. La producción se grabó en Cartagena durante sus vacaciones de diciembre.

Paola Jara estrena el video de su canción “No me preguntes”, el cual es resultado de un ‘live’ desde su cuenta de Instagram, donde la artista les pidió a sus seguidores que se suscribieran a su canal para llegar a un millón, ya que le faltaban 4.000, y antes de terminar el en vivo, ya contaba con 3.000 nuevos suscriptores. Minutos después logró la meta y lanzó el videoclip sin planearlo.

“Realmente no me lo esperaba, estaba muy ansiosa porque me encantó el video y quería estrenarlo ya, aunque estaba programado para el 29 de enero, pero mi equipo de management me colocó la condición de hacerlo si llegábamos a la meta, así que me conecté para pedirles ayuda a mis seguidores y la sorprendida fui yo. Gracias a mis fans porque por ellos fue posible hacerlo y en cuestión de minutos” comentó Paola Jara. (Le recomendamos: Jessi Uribe y Paola Jara anuncian su matrimonio: esto es lo que se sabe).

Los comentarios no se hicieron esperar, los Pjlovers, como se hacen llamar los seguidores de la artista, se volcaron a sus redes para felicitarla ya que el video realizado en Cartagena durante las vacaciones de fin de año que superó las expectativas. En el se ve a Paola Jara en una playa solitaria, en medio de un paisaje.

“No me Preguntes” es una canción que hace parte del álbum “En Tus Manos”. Es una composición de Espinoza Paz y por solicitud de los fans la artista decidió realizar el video. La producción estuvo a cargo de Disuart, bajo la dirección de Edwin Jaimes y contó con un equipo pequeño en el que participaron incluso sus familiares para cumplir con las medidas de bioseguridad. Con la sorpresiva acción, el video alcanzó el primer lugar en las tendencias de Colombia, el séptimo en Ecuador, el top 19 en Venezuela y el 28 en Chile (Le puede interesar: Paola Jara y Jessi Uribe protagonizarán “La conquista”).