Paramore regresará a Colombia en marzo de 2023

Foto: Eder Rodríguez

Este miércoles se conocieron las fechas del tour suramericano de la banda Paramore. La agrupación de rock visitará Perú, Chile, Argentina, Brasil y terminará en Colombia, entre el 2 y el 14 de marzo. La compañía encargada de traer a la banda a Colombia es Bizarro Live Entertainment y las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta, aunque se desconoce el lugar donde se presentarán.

Paramore recientemente anunció que estrenarían su primer disco, This Is Why, el 10 de febrero de 2023. El nuevo álbum incluirá una canción del mismo nombre, la cual fue divulgada el pasado 28 de septiembre. La banda no trabajaba en nueva música desde el estreno de After Laughter, en 2019. Tras cuatro años alejados de la industria musical, Paramore regreso al estudio y los escenarios en septiembre.

Hayley Williams, Zac Farro y Taylor York, los integrantes de Paramore, actualmente se encuentran de gira por Estados Unidos en una serie de shows pequeños. La banda ha estado activa desde el 2004 y a lo largo de su carrera han sido reconocidos por canciones como “Misery Business”, “Crushcrushcrush” y “That’s What You Get” de su segundo álbum “Riot!”. Su disco debut “All We Know Is Falling”, del 2005, los llevó a participar del Warped Tour y continuaron trabajando en nueva música.

Paramore visitó Colombia por primera vez en marzo de 2011 y se presentaron en Corferias. Su legado en la música rock y pop punk se hizo más evidente cuando la cantante Olivia Rodrigo dio créditos a la banda por su influencia en su canción “good 4 u”, del álbum “Sour” que estrenó en 2021.

Paramore anuncia su regreso a Sudamérica con seis shows especiales en marzo de 2023.



La gira comienza en Lima, Perú, el 2 de marzo y hace paradas en Chile, Argentina y Brasil y termina en Bogotá el 14 de marzo.



