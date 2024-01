París dedicará una calle a la estrella del rock David Bowie

3 de julio de 1973: David Bowie realiza su último concierto como Ziggy Stardust en el Hammersmith Odeon de Londres. El concierto más tarde se conoció como el Concierto de Jubilación. Foto: Getty Images - Express

La “Rue David Bowie” formará parte del callejero del distrito 13 de la capital, entre la estación de tren de Austerlitz y la biblioteca nacional François Mitterrand, cerca del río Sena. La calle, de unos 50 metros de largo, era conocida anteriormente por los urbanistas como “VoieDZ/13″, un título provisional que podría haber gustado al autor de canciones como “TVC15″ o “5:15″.

Bowie, fallecido el 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer a los 69 años, es uno de los músicos más influyentes y con más ventas del siglo XX, desde su éxito “Space Oddity” en 1969. Entre las canciones y álbumes de referencia de este artista camaleónico, en constante reinvención, figuran “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” y “Aladdin Sane”, y éxitos como “Let’s Dance”.

Más sobre Música ¿Y el Estéreo Picnic? Paramore despierta rumores de separación Tras anunciar la cancelación de su primer concierto de 2024, los rumores sobre una posible separación de la banda se han disparado. Conocer más ¿Y el Estéreo Picnic? Paramore despierta rumores de separación En los platos de Sonicko, el cocinero del freestyle El mexicano fue el dj de la Final Internacional de Red Bull Batalla que se disputó en Bogotá en diciembre del 2023. Uno de los pilares del circuito del freestyle en habla hispana cuenta, entre otras cosas, cómo prepara los beats sobre los que se elige a los campeones. Leer más En los platos de Sonicko, el cocinero del freestyle

Aunque París desempeñó un papel menos importante en la vida de Bowie que Londres, Berlín o Los Ángeles, la cultura teatral francesa de vanguardia influyó en su estilo visual. Una enigmática frase de la canción “Aladdin Sane” hace referencia a “París o tal vez el infierno”.

Lea: David Bowie: 50 años del eléctrico sonido del rock

La inauguración oficial de la calle está prevista para el lunes en horas de la tarde, anunció en la red social X el alcalde del distrito, Jérôme Coumet, un fan confeso de Bowie quien lanzó la idea en 2020. “David Bowie habría cumplido 77 años el 8 de enero. Con esta ocasión, finalmente se revelarán las placas de una calle del distrito 13, que lleva su nombre desde la decisión del Consejo de París del 3 de febrero de 2020″, se lee en el portal oficial de París.