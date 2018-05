Paul McCartney lidera lista de músicos más ricos de Reino Unido

EFE

El exBeatle Paul McCartney lidera junto a su esposa Nancy Shevell la lista de los músicos más ricos de las islas Británicas, con una fortuna combinada de 820 millones de libras (935 millones de euros), indicó este jueves The Sunday Times.



Según "La lista de ricos de The Sunday Times 2018", parte de la cual se ha adelantado este jueves, el segundo lugar de la sección dedicada a la música lo ocupa el compositor de musicales Andrew Lloyd Webber, con un patrimonio de unos 740 millones de libras (844 millones de euros).



En tercer lugar está el grupo irlandés U2, con una fortuna conjunta de 569 millones de libras (649 millones de euros), seguido de Elton John, con 300 millones de libras (342 millones de euros), y el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, cuya fortuna personal asciende a 260 millones de libras (296 millones de euros), de acuerdo con los cálculos del periódico.



Los siguientes en el listado son el también miembro de los Stones Keith Richards; Olivia y Dhani Harrison (el hijo del exBeatle George Harrison); Ringo Starr; el irlandés Michael Flatley y Sting.



Aunque los veteranos de la música siguen en la cima de los ingresos, los talentos jóvenes protagonizan un imparable ascenso.



La lista de los músicos menores de 30 años más ricos del Reino Unido e Irlanda la encabeza Adele, con una fortuna de 140 millones de libras (unos 159 millones de euros), seguida de Ed Sheeran, con 80 millones (91 millones de euros).



Les siguen el cantante de One Direction, Harry Styles, con 50 millones de libras (unos 57 millones de euros) y sus colegas Niall Horan, con 46 millones (52,4 millones de euros), y Liam Payne, con 42 millones (unos 48 millones de euros).



Dentro de los diez primeros están también Louis Tomlinson, Little Mix, Zayn Malik, Sam Smith, Jessie J, Winston Marshall y Rita Ora.