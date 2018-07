Paul McCartney vuelve a cruzar Abbey Road 49 años después de hacerlo con Los Beatles

-Agencia Europa Press

El próximo mes se cumplirán 49 años de la icónica fotografía de la portada del disco Abbey Road de Los Beatles, en la que sus cuatro miembros aparecen cruzando en fila el paso de cebra de la calle londinense del mismo nombre. (Archivo: Los Beatles en Abbey Road).

Aquello fue el 8 de agosto de 1969 y el fotógrafo Iain Macmillan capturó el momento para la posteridad sin saber entonces que la imagen se convertiría en una de las más icónicas de la historia de la música popular del siglo XX.

El lunes pasado Paul McCartney, el único Beatle vivo junto al baterista Ringo Starr, volvió a cruzar la calle mientras se encaminaba hacia los Abbey Road Studios para dar un concierto íntimo para un puñado de afortunados fans en tan legendario lugar. (Le puede interesar: Paul McCartney hace historia en el Carpool Karaoke de James Corden).

Este concierto forma parte de la campaña del músico inglés de 76 años para promocionar su próximo disco, "Egypt Station", que llegará a las tiendas en septiembre y del que ya hemos podido escuchar los anticipos "I don't know" y "Come on to me".

Más que el concierto, la relevancia la ha adquirido el paseíllo a través de Abbey Road, capturado por su hija mayor, Mary, que lo ha compartido en Instagram. Y en esta ocasión, en lugar de descalzo, Paul McCartney caminó sobre el famoso paso de peatones con sandalias.