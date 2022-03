Pavlo presenta “¿Qué más da?”, rock-pop previo a su show en el Estéreo Pícnic

Pavlo estará presentándose el próximo sábado 26 de marzo a las 3:30 p.m. en el escenario Banco de Bogotá del Festival Estéreo Picnic, el mismo día que J Balvin, Marina, C. Tangana, Ela Minus, Caribou, Fatboy Slim, y más. Foto: ulián Angarita | Fotografía: Felipe Londoño

El artista, compositor y productor paisa Pavlo quiso rendirle un homenaje a los 2000 en su nuevo sencillo titulado “¿Qué más da?” que publicará el próximo jueves 17 de marzo antes de su presentación en el festival más importante de Colombia: Festival Estéreo Pícnic.

Esta canción hace parte de la edición deluxe de su álbum debut “El eterno retorno”, la cual será publicada muy pronto con canciones inéditas. El artista está preparando su primera gira nacional por Colombia y será anunciada próximamente.

Pavlo estará presentándose el próximo sábado 26 de marzo a las 3:30 PM en el Escenario Banco de Bogotá del Festival Estéreo Picnic, mismo día que J Balvin, Marina, C. Tangana, Ela Minus, Caribou, Fatboy Slim, y más.

¿Cuáles son esos momentos de tu adolescencia que todavía recuerdas? Tal vez uno de esos sea la forma como escuchabas música, cuando compraste tu primer disco o la primera vez que escuchaste tu canción favorita. Para Pavlo, uno de los artistas paisas; y de la comunidad LGBTIQ+ presentes en el Festival Estéreo Pícnic 2022, las canciones con las que creció influyeron en lo que es su proyecto musical, lo inspiraron a contar sus historias y a crear arte.

Los años 2000 fueron una época muy importante para la cultura pop, y Pavlo tuvo la fortuna de vivir su adolescencia durante esos años en los que algunos artistas anglos como Demi Lovato, Miley Cyrus, Jonas Brothers y Selena Gomez lo acompañaron día a día. De allí viene la inspiración de su nueva canción titulada “¿Qué más da?”, la cual estará disponible este jueves 17 de marzo.

“Quise traer la nostalgia de la música que solía escuchar cuando era un adolescente. Yo era un chico muy Disney, crecí escuchando a Demi, Miley, los Jonas Brothers, extraño oír esos sonidos ahora. Quería hacer una mezcla de ese Rock/Pop con elementos actuales que la hicieran sentir fresca”.

Es interesante e innegable el regreso de los 2000 que estamos viviendo actualmente, incluyendo en la música contemporánea. Artistas en tendencia como Olivia Rodrigo, Conan Gray, GAYLE, entre otros, han aprovechado la estética y sonidos de esta época para recordar con nostalgia estos años, de esta forma han logrado llamar la atención de las nuevas generaciones que anhelan vivir nuevamente estos años.

Además de hacer un homenaje a su adolescencia, Pavlo comenta que su nueva canción “¿qué más da?” habla también de recientes cambios en su vida:

“Hace un tiempo quería escribir sobre esto, me siento en un lugar diferente en mi vida ahora. Han cambiado varios intereses en mí, el ambiente que me rodea, las personas, mis hábitos. Se siente extraño y sobre eso es la canción. Tal vez la impaciencia de que las cosas no encajan igual que antes, pero debo aceptar que es algo normal y hay que afrontarlo con una buena cara”.

El artista de Medellín lleva varias semanas de preparación para su show en el Festival Estéreo Pícnic, su presentación más importante hasta el momento. Además, se encuentra ultimando detalles sobre lo que será su primera gira por varias ciudades de Colombia.

“Todo va marchando muy bien, estoy emocionado, literalmente contando los días. Espero que sea un momento muy especial. Esta canción es el primer corte de la versión Deluxe de mi álbum “El eterno retorno”. Esto viene después del Festival, canciones inéditas que le den un cierre a todo el desamor que se vivió canción tras canción... como un capítulo final”.

Previamente, en el lanzamiento de su sencillo anterior “monocromía”, Pavlo también comentó sobre su show debut en el Festival Estéreo Pícnic:

“Esperen mi mejor show hasta la fecha, bailar y moverse mucho. He estado trabajando un montón en ello, cómo me imagino cada momento, baile, las luces, la ropa, los arreglos en las canciones y más. Quiero que sea un show que tanto yo como el público lo disfruten”.