Pearl Jam celebra 30 años de sus állbumes “Ten” y “No Code”

Pearl Jam está celebrando los aniversarios de sus álbumes Ten y No Code, lanzados el mismo día, con 5 años de diferencia. En el otoño de 1991, un período conocido como los “60 días que cambiaron el rock”, hubo lanzamientos de álbumes épicos de los artistas Soundgarden, Nirvana, Guns N ‘Roses, Red Hot Chili Peppers, Metallica y Pearl Jam con Ten.

La banda les pide a los fanáticos que utilicen las redes sociales para compartir sus recuerdos de estos álbumes icónicos usando los hashtags #30YearsOfTen y #25YearsOfNoCode. La campaña es una mirada nostálgica a los noventa que muestra videos en conciertos con lentes de fanáticos, fotos detrás de escena, y anécdotas personales sobre el encuentro con la banda.

El Ten Club (la comunidad de fans de Pearl Jam) presentará un evento de streaming gratuita del histórico show de Moline, Illinois (17 de octubre de 2014) donde Pearl Jam tocó No Code en vivo de principio a fin. Pearl Jam: The No Code Show, a Free Streaming Event comienza el viernes 27 de agosto a las 5 p.m. en el canal de YouTube de la banda y se extiende hasta el lunes 30 de agosto a las 11:59 p.m.

Para celebrar aún más el aniversario, Epic Records y Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, están lanzando ediciones digitales recién remezcladas de Ten and No Code el viernes 27 de agosto.

Pearl Jam - Who You Are (Official Audio)

Tanto la edición digital del 30 aniversario de Ten y la edición digital del 25 aniversario de No Code han sido mezclados por el productor/ingeniero de sonido Josh Evans en Dolby Atmos de última generación y Sony 360 Reality Audio para brindar a los oyentes una experiencia sonora envolvente. Evans, quien comenzó a trabajar con la banda como ingeniero asistente y técnico durante la realización del conocido álbum “Avocado” en 2006, produjo Gigaton del 2020, el nuevo álbum de estudio de Pearl Jam en siete años e implementó Dolby Atmos para acercar más a los oyentes a cada canción con más detalles y matices.

“Estos dos álbumes suenan increíbles en el formato inmersivo”, dijo Josh Evans. “Para Ten, el objetivo era crear la mejor versión del disco, más grande, más ancha y de mayor fidelidad; ahora, en realidad, suena tan bien saliendo de sus parlantes como lo hace en su memoria de escucharlo por primera vez. 25 años adelantado a su tiempo, No Code casi suena como si estuviera destinado a ser un álbum inmersivo; las capas experimentales, los matices y la agresión cruda se amplifican y expanden en una experiencia simultáneamente más grande e íntima “.

Ten, el revolucionario debut de Pearl Jam, fue lanzado originalmente el 27 de agosto de 1991. Teniendo un fenomenal éxito de crítica y popularidad, Ten estableció a Pearl Jam como avatares para una nueva generación de rock; Impulsado por la energía de éxitos como “Alive”, “Jeremy”, “Even Flow” y “Ocean”, el álbum alcanzó el puesto #2 en el Billboard 200 y ha sido certificado 13x Platino por la RIAA.

El 27 de agosto de 1996 marcó el lanzamiento de No Code, el cuarto álbum de estudio de Pearl Jam. El tercer álbum consecutivo de Pearl Jam en ingresar al Billboard 200 en el #1, certificado Platino por RIAA, reforzó el compromiso de la banda con la exploración musical provocativa con canciones como “Who You Are”, “Hail, Hail” y “Off He Goes”. " El álbum mejoró la reputación de la banda como superestrellas internacionales, ya que alcanzó el número 1 en Australia, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda, Portugal y Suecia y el Top 5 (o mejor) en Austria, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Finlandia, Italia, Bélgica y Holanda.