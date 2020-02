Pearl Jam estrena la canción "Superblood Wolfmoon"

CulturaOcio/Europa Press

Pearl Jam lanzó "Superblood Wolfmoon", segundo sencillo del álbum "Gigaton" que estará disponible en el mercado el 27 de marzo de 2020, y del que ya presentaron "Dance Of The Clairvoyants". (Le recomendamos: "Pearl Jam" está de vuelta y anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum: "Gigaton").

La banda estadounidense lanzó días atrás una aplicación a través de moon.pearljam.com gracias a la cual se podía escuchar un adelanto de "Superblood Wolfmoon" apuntando el smartphone hacia la luna. Desde ahora el tema, que recupera el pulso rockero habitual del grupo, está ya en todas las plataformas.

Las canciones de "Gigaton" (producido por Josh Evans) son "Who Ever Said", "Superblood Wolfmoon", "Dance Of The Clairvoyants", "Quick Escape", "Alright", "Seven O'Clock", "Never Destination", "Take The Long Way", "Buckle Up", "Comes Then Goes", "Retrograde" y "River Cross".

"Gigaton" cuenta con producción de Josh Evans junto al propio grupo.

"Hacer este disco fue un largo viaje", dijo el guitarrista Mike McCready en un comunicado difundido en enero pasado. "Emocionalmente fue oscuro y confuso por momentos, pero lo vivido a su vez también fue algo excitante y experimental. Colaborar con mis compañeros en 'Gigaton' en última instancia me dio mayor amor, mayor consciencia y mayor conocimiento respecto a la conexión humana que necesitamos en estos tiempos".

Pearl Jam anunció también una gira de conciertos por Norteamérica y Europa para presentar este nuevo trabajo.