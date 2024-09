“Pedaleando sin parar”, un proyecto musical animado sobre el estilo de vida en bicicleta

“Pedaleando sin parar” se estrena mundialmente el 6 de septiembre en YouTube en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul.

Debi, un oso polar que inesperadamente se muda a Bogotá es el protagonista de “Pedaleando sin parar”, proyecto musical animado que rinde homenaje al estilo de vida ligado a la bicicleta e intenta generar conciencia sobre el cambio climático.

Su creador, el músico huilense Leo Vinz, lo denomina “un proyecto de pedagogía rock porque pretende hacer un llamado a la acción para tener un mundo mejor”.

Vinz, escritor de historias y compositor de música, interpreta esta canción que lanza acompañada de una animación en la que Debi y su amigo Yeli (una rana dorada panameña que como el oso polar está en peligro de extinción) recorren en bicicleta una Bogotá que a veces se ve muy gris, y a veces muy atractiva y cosmopolita.

“Él llega de un lugar remoto, no conoce la dinámica de la ciudad, ni sabe concretamente sobre la causa que hace que su hogar en el polo norte esté teniendo transformaciones, pero mientras avanza la historia podemos ver la evolución de Debi porque toma conciencia e identifica qué aspectos puede mejorar del mundo y toma acción para hacerlo”, dice Leo Vinz, quien, además de ser músico, se prepara para debutar como guionista de cine y escritor de libros.

El lanzamiento de “Pedaleando sin parar” está programado para el 6 de septiembre en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. De acuerdo con Naciones Unidas, este día se celebra con el objetivo de “asumir la responsabilidad de proteger la atmósfera del planeta y garantizar un aire sano para todos”.

Y ese ‘todos’ no sólo se refiere a los seres humanos de todos los continentes, sino también a los integrantes del reino animal y vegetal, quienes igualmente sufren las consecuencias de la transformación del ecosistema por las altas temperaturas o la escasez de agua.

Con ese contexto, Debi es obligado a migrar de su hogar en el Ártico para establecerse en Bogotá, una ciudad en la que debe conseguir su primer trabajo, pero como no tiene los años de experiencia necesarios para postularse, no tiene otra opción que aceptar trabajar como domiciliario; una situación que viven muchos jóvenes recién egresados y migrantes.

Al ver el videoclip animado, de tres minutos de duración, el espectador recorre junto a Debi y Yeli algunos lugares icónicos bogotanos y es testigo de cómo este oso polar se sobrepone a las adversidades y aprende a disfrutar la ruta en bicicleta.

“Debi nos sumerge en una Bogotá imponente, gris, con tonos azulados y contrastes que la caracterizan. Los cerros acompañan su viaje en bicicleta, mientras él descubre la ciudad y se deja atrapar por ella. Quisimos retratar una atmósfera fría y un poco ruda, con un clima ambivalente, como en muchas ocasiones la sienten los forasteros que vienen buscando una nueva vida con ojos de esperanza. Desde el Park Way, los altos edificios del centro, hasta las típicas casas de barrio con sus particulares rejas y puertas fueron inspiración para darle vida al universo de ‘Pedaleando sin parar’”, comenta la directora Sofía Martinich.

La canción “Pedaleando sin parar” fue escrita hace varios años, cuando el artista Leo Vinz estudiaba en la Universidad Nacional y se transportaba todos los días en bicicleta, una actividad que sigue siendo fundamental en su proceso creativo.

La composición toma un nuevo aire este 2024 porque Vinz le presta a Debi algunas de sus vivencias, y el oso polar canta a ritmo de rock y pop frases como “El estrés de la ciudad no me deja en paz, el ruido de los pitos y demás. Trancones por doquier vienen y van y mi paciencia ya no aguanta más. Encontré una solución y ahora me la paso pedaleando por aquí, pedaleando por allá… cuando salgo de mi casa quiero pedalear sin parar. Con mi bici sin parar a la Nacional”.

“Pedaleando sin parar” no es sólo la historia de un personaje que monta bicicleta, sino un proyecto de “pedagogía rock” porque “en el fondo se trata de pedalear por los sueños, es la actitud con la que se enfrenta la vida. Es un homenaje a la vida juvenil y a la amistad que puede ayudar a tener propósitos comunes y lograr sueños en conjunto”, concluye el creador Leo Vinz.