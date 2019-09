Pedro Rock: un revoltijo musical con sonido propio

Giancarlo Calderón

“Nada es original. Roba de cualquier sitio que te llene de inspiración o alimente tu imaginación. Devora películas antiguas y modernas, música, libros, cuadros, fotografías, poemas, sueños, conversaciones aleatorias, arquitectura, puentes, señales de la calle, arboles, nubes, cuerpos de agua, luces y sombras. Roba sólo cosas que le hablen directamente a tu alma. Si haces eso, tu trabajo (y tus robos) será autentico. La autenticidad es muy valiosa, la originalidad no existe. Y no te molestes en disimular tus robos, si te apetece celébralos. En cualquier caso recuerda siempre lo que dijo Jean Claude Godard: lo importante no es de donde sacas las cosas, es a donde las llevas”.

El perspicaz fragmento es del director de cine Jim Jarmusch, en el que alienta – casi ‘ordena’- a todos cuantos estén ligados a la actividad artística o creativa a "robar". Pedro Rock, banda compuesta por un venezolano y tres colombianos, parece haber llevado a la practica de su quehacer musical dicha sugerencia: “El género musical que interpretamos lo llamamos el Rock del Caribe por esa mezcla de influencias que tenemos. En el proceso de creación de la banda podemos tener referencias de grupos como Awolnation, U2, Muse, Sublime, y un minuto después estar hablando de Fabulosos Cadillacs, Fania All Stars, Bob Marley, Los Pericos o hasta del Joe Arroyo. Asunto que evidencia la diversidad de influencias de las que partimos como fuente de inspiración. Del Caribe tomamos la riqueza rítmica y el sabor, del Rock la energía y la contundencia de las temáticas”.

Nada es original, de acuerdo. Todo es el resultado de numerosas y diversas influencias que, a su vez, incluyen las de otros y otros y otros hasta lo incalculable. Todo es mezcla: una cadena de infinitos eslabones donde estas influencias (no sólo artísticas, sino de todo tipo), después de confluir, componen lo que luego se convierte en una obra propia, en este caso musical. Así, pues, en medio de esta dinámica de libertad creativa, los integrantes de este grupo, con peculiar sonido, se han convertido en grandes y audaces "ladrones". Para adentrarnos un poco más en este mundo rico en contrastes musicales, hablamos con el líder y fundador de la banda.

"El disco que tu amarás y tus padres odiarán"

Un día en el colegio escuché un disco en particular con el eslogan "el disco que tú amarás y tus padres odiarán"… Y en mi adolescencia eso valía mucho, pues era nada más y nada menos que el disco de Apetitte for Destruction de Guns and Roses. Eso, casi inmediatamente, hizo que me retirara de la trompeta (instrumento que había estudiado y interpretaba hasta ese momento) y comenzara a practicar la guitarra acústica para poder tocar la canción Patience (del disco Lies de la misma banda).

El piano. El canto

La trompeta empezó poco a poco a perder sentido y comencé a estudiar piano y canto en el conservatorio de música de la ciudad de Maracay a la par que estudiaba ingeniería eléctrica. Como acto de rebeldía adolescente me escapaba de la casa diciendo que iba a quedarme estudiando en donde mis amigos, pero realmente salía a tocar en bares con una agrupación en la que montamos un repertorio de los Beatles.

Sonido propio

Con el tiempo el rock comenzó a ser mas popular en Suramérica y ya a los 20 años me encontraba dando giras por Venezuela con una banda de covers que se llamó Ángelus. Tocábamos en todo el país, así pude ahorrar dinero para irme a viajar y a encontrar mi propia música. El mundo de las versiones (canciones de otros autores) tiene un techo muy limitado: me cansé de tocar Música ligera, Mr. Jones, Lamento boliviano y otros grandes clásicos.

Pedro Rock

Comencé a viajar por el mundo buscando mi propia música y en un momento me encontraba buscando un nuevo nombre y me gustaba Pedro (solo) hasta que alguien me dijo: “deberías llamarte Pedro Rock”, y me gustó la idea. Así comencé a grabar canciones bajo el nombre Pedro Rock en Miami. Concreté, en 2010, mi primer disco que se llama La Avenida, con canciones muy frescas y es uno de mis discos favoritos. dos años después grabé el disco Fogata, en la ciudad de Los Ángeles, California, con un renombrado productor de discos, ganador de Grammy, de hecho el mismo con el que grabé La Avenida.

El rock del Caribe

En el año 2013 llegué a Colombia luego de dos meses navegando atravesando el mar Caribe al mando de un barco de 80 pies (esa es otra historia). Y ahí comienza la historia Pedro Rock en Colombia y el rock del Caribe, con tres cartageneros y un venezolano viajero. Emanuel Julio, Juan David López y Andrés López son egresados de Bellas Artes de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, y son músicos muy profesionales y una excelente base musical para el rock del Caribe.

La composición

Aprender a componer es el reto mas difícil que he tenido, y todavía me falta muchísimo. Es una pasión desde que soy niño: me ha tomado muchos años componer, y hoy veo los frutos de haber tomado la decisión de no tocar más canciones de otros. Las temáticas mas fáciles de componer son las temáticas personales, hacer historias de lo que me ha pasado.

"Cuyagua"

En Venezuela, específicamente en el estado Aragua, hay tres playas que para los aragüeños son mágicas. Cada una en su estilo: Cata, Choroní y Cuyagua. Son playas que en mi juventud tuve la oportunidad de recorrer y gozar libremente. Se hacen fogatas en las noches, se toma guarapita (aguardiente muy puro con cualquier fruta que se le agrega una flor que se llama ‘flor de campana’). En un momento fue el paraíso sobre la tierra para mí. Cuando pienso en reggae, pienso “sol, arena y playa, unas olas en Cuyagua”. Y pues de todo ese paisaje y sus recuerdos nació esa canción.

"Lo que te toca"

Lo que te toca es una canción de fuerza para uno mismo, para buscar fuerza interior y superar tus retos en la vida. La vida pasa muy rápido y tu único trabajo es intentar ser feliz.

"Palo de agua"

Palo de agua es una canción dedicada a las costas de Aragua, es una mezcla de sangueo (golpe de tambor de las costas de Aragua o, para que se entienda mejor, como el mapalé de Colombia pero más lento) que hemos combinado con los ritmos del rock y el reggae. El verso y pre-coro de la canción expresa un fin de semana cualquiera en busca de las olas y la rumba playera. Donde busco un ‘chance’ en bus, subo y bajo el Parque Nacional Henry Pittier hasta llegar a la playa. Es una canción que significa mucho para mí porque es mi herencia aragüeña.

Lo que viene

En septiembre vamos a lanzar la canción Yo te quiero. Es una canción dedicada a los amores de mi vida. En cuanto a shows, estamos girando por toda Colombia tocando para ese gran público que nos ha abierto las puertas de este maravilloso país, que para mí es el mismo, uno solo con Venezuela, pero que al trazarnos una frontera pasaron una raya y nos dividieron.

La pasión

En el pasado, varias veces, por frustración, he intentado retirarme pero me ha ido peor renunciando a lo que me gusta… Para mí estar en la tarima no tiene precio: la energía que siento que recibo de la gente vale mucho más a nivel espiritual que cualquier cosa que haya recibido. (Ahora soy padre) y creo que tener una hija me motiva a lograr mis objetivos y demostrarle a ella que puedo llegar más allá. Siento que debo esforzarme más, no por tener dinero, sino por satisfacción personal. En la vida hay que ser feliz porque la felicidad es ¡Lo que te toca!