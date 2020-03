¿Peligra el Festival Coachella por el coronavirus?

El destino del Festival de Coachella, uno de los eventos musicales más influyentes del mundo, no parece nada claro después de que las autoridades confirmaran el primer caso de coronavirus en el condado californiano, sitio donde se celebra el evento.

