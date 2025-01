Petro cita a los Tigres del Norte en su pelea con Trump

AME1132. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/01/2025.- Fotografía de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una concentración de seguidores, en la Plaza Bolívar de Bogotá (Colombia). Petro afirmó este domingo que en el país hay 15.660 estadounidenses establecidos de "manera irregular" y los invitó a acercarse a "regularizar su situación". EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump creció sin escalas este domingo luego de que el mandatario colombiano no autorizara el ingreso de aviones estadounidenses con migrantes nacionales deportados.

“Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. (...) EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”, escribió el mandatario en su cuenta de X la madrugada de este domingo.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos”, escribió.

Y añadió: “No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con los y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta”.

La orden de Petro tuvo pronta respuesta. Donald Trump anunció que aplicará altos aranceles y otras sanciones a Colombia en represalia a la orden de Petro

“El rechazo de estos vuelos (...) ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”, publicó Trump en su plataforma Truth Social al enumerar “aranceles del 25 %”, restricciones de viaje y revocatoria “inmediata” de visas a funcionarios del gobierno colombiano.

En este contexto, el presidente Petro, quien reclama al presidente Trump un trato digno hacia los migrantes colombianos, compartió en su cuenta de X “Somos americanos”, una canción de “Los tigres del norte” que, además, tratar del tema de la migración, cuenta la historia de la expansión de Estados Unidos y la invasión a México en 1847.

La versión que compartió Petro fue una colaboración entre “Los tigres del norte” y Zack de la Rocha, exvocalista de la banda “Rage Against the Machine”.

El tema hizo parte del álbum "Uniendo fronteras", publicado en 2001 y grabado durante un concierto MTV Unplugged en el que el conjunto sinaloense colaboró con el músico y vocalista de la banda Rage Against The Machine, Zack de la Rocha.

Para quienes tienen su mentalidad colonizada, una canción pic.twitter.com/GpmzSAD6kO — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

Letra de “Somos americanos”, la canción que compartió Petro en medio de su pelea con Trump

Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra porque aquí no quepo yo.

Quiero recordarle al gringo: Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó.

América nació libre, el hombre la dividió...

Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor.

Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor?

Soy extranjero en mi tierra, y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador.

Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria. La poderosa nación.

Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español.

Y si a los siglos nos vamos. Somos más americanos. Somos más americanos. que hijo de anglosajón.

Nos compraron sin dinero las aguas del Río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado.

También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron...

Yo soy la sangre del indio. Soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios.

Y aunque le duela al vecino, somos más americanos, somos más americanos que todititos los gringos.

¿Cómo ha sido la relación de Los Tigres del Norte con Colombia en estas casi seis décadas de carrera?

En una entrevista para El Espectador, en el marco de la gira de “Los tigres del norte” en la promoción de su nuevo EP “Aquí mando yo”, Luis Hernández, uno de sus integrantes de la agrupación, habló de la relación del grupo con Colombia. Consideran que los colombianos y los mexicanos tienen realidades similares, y por eso son “bien recibidos” cada vez que vienen al país. No por nada se presentan tres noches seguidas en el Movistar Arena de Bogotá.

“Colombia y Los Tigres del Norte tienen una gran afinidad en varias cosas, las costumbres, la forma en la que nos expresamos con nuestras canciones, las vivencias, todas esas cosas que han hecho que el público de este país se identifique con lo que nosotros cantamos y con quienes somos. Venimos de un pueblito, de un ranchito y siempre tuvimos la idea de progresar a través de la música para poder ayudar a nuestras familias, y creo que muchas de las personas que nos escuchan se identifican también con esa parte. Nosotros le cantamos a la realidad”.

En mayo de 2022, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compartió la misma canción que hoy compartió Petro en una de sus conferencias matutinas.

“El límite territorial estaba en el norte, arriba del Río Nieves, cuando primero se independiza Texas y luego se anexa a Estados Unidos, que pertenecía a México, como en 1830. Luego viene la guerra del 47, nos declaran la guerra de manera injusta y se da el gran zarpazo y nos quitan nueve estados de la Unión Americana, entonces la frontera se mueve y ya no es el Río Nieves, sino el Río Bravo”, recordó López Obrador este martes.

Y añadió: “Por eso la letra, el corrido de Los Tigres del Norte: ‘Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó’. [Los mexicanos] ya estaban allá [en Estados Unidos]”.