Luego de un proceso creativo de tres años, la banda de pop alternativo presenta su segundo álbum y cuenta sobre los retos y lecciones que les deja este trabajo.

¿Cómo fue el proceso creativo del disco?

El disco se compuso a lo largo de dos años. Fue así como las canciones fueron tomando forma poco a poco, unas antes que otras, e incluso hubo varias que no entraron dentro del tracklist del disco en sí. Normalmente, Daniel, el cantante, presenta una versión preliminar de cada canción, sea una idea, sea toda la canción, sea gran parte de, y decidimos entre todos si queremos desarrollar sobre eso, aprendérnosla así como está sin cambiarle nada, o si queremos cambiarle algo, o incluso todo.

La grabación en el estudio Árbol Naranja fue muy inmersiva y hubo mucha exploración sonora, aprovechando los instrumentos e instalaciones del lugar. Luego, el resto de la producción se hizo en los Piel Camaleón Studios, con algunas canciones siendo incluso grabadas en su entereza allá, y en otros casos, solo ciertas partes o instrumentos.

¿Por qué llamar al disco Pong? ¿Qué significado tiene esto para ustedes?

Dos razones principales: la canción que le da título al disco resume muy adecuadamente el sonido y el sentimiento del disco en general. La letra también respalda mucho las temáticas de añoranza, amor y ganas de bailar, temas recurrentes en todo el disco. Otra de las razones es que “Pong” es una palabra que sentimos que resuena con el ritmo y carácter saltón de las canciones del disco: una onomatopeya.

¿Qué retos y lecciones les trajo producir este disco y además co-producirlo con Pedro Rovetto?

Fue complicado en cuanto al lugar económico y logístico desde el que se hizo. En otras palabras, todo fue, es y ha sido muy DIY (hazlo tu mismo), tanto en la composición, ensamblaje de canciones, creación, inversión energética y monetaria, promoción, diseño y mezcla. Jugar a tantos roles a la vez como artista es agotador y a veces confuso. ¡Nadie le explica a uno como ser todo a la vez! Pero esto no quiere decir que no sea inmensamente provechoso al final de todo, porque el orgullo de haberlo hecho todo, por difícil que haya sido ya es suficiente. Por supuesto que hay un equipo detrás, como la gente de Árbol Naranja, entre esos Pedro Rovetto y Antonio Suárez, o todos los amigos y amigas que nos han ayudado con aportes en las canciones y en los videos… con todos y cada uno de ellos y ellas estamos inmensamente agradecidos.

De todas las canciones, ¿cuál identifica el sonido de este nuevo disco y a la banda en el momento actual que están viviendo? ¿por qué?

Realmente “Pong” es el mejor ejemplo. Es la canción más representativa de esta nueva etapa de Piel Camaleón. Y nos ha dado identidad, porque nos representa fielmente. Habla del deseo de volver a sentir y vivir experiencias de cercanía y amor, y en estos tiempos de encierro y de poco contacto con el público y los escenarios, es eso todo con lo que soñamos.

¿Cuál ha sido la evolución desde el primer disco “Astropófago” a este segundo álbum? Tanto en sonido, como en show y alineación.

La alineación ha cambiado bastante. De los cuatro miembros originales que estuvieron en la primera etapa de Piel Camaleón hasta “Astropófago” quedan solo dos, los hermanos Daniel y Jacobo Moreno (cantante y bajista respectivamente). Desde ese entonces han entrado a formar parte Martín el guitarrista, Lucía la cantante secundaria y Alejandro el baterista. Entre esto han entrado y salido personas que llevamos muy cerca al corazón y que han sido parte instrumental de este nuevo momento. Sonoramente hay más sintetizadores, más bajos memorables, baterías hipnóticas y más coros. Hemos entrado mucho en la música de Vampire Weekend, The 1975, LCD Soundsystem, y hemos mantenido muchas de las influencias primeras del grupo como lo son FOALS, Two Door Cinema Club y Friendly Fires. En el show seguimos buscando tener ropa que sintetice el momento en el que estamos, sea representando algún photoshoot o algún video que hayamos hecho, o sea vistiéndonos de la manera que nos piden las canciones que estemos estrenando en vivo. El show en vivo de Piel Camaleón siempre será uno de los fuertes del proyecto y no pensamos nunca dejarlo de lado.

¿La inspiración para este disco está basada en algunas situaciones en especial?

No, realmente. Principalmente en la música que estamos escuchando a cada momento, grupal e individualmente.

Ustedes han pasado por varias tarimas a nivel nacional, de estas, ¿cuál ha sido la que más los ha marcado y por qué?

Colectivamente sentimos que el Jingle Bell Rock 2018 de Radioacktiva fue una fecha muy definitiva para nosotros. Obviamente, por lo icónico de tocar en la Media Torta y todo lo que significa, pero también porque tocamos en un momento del día en el que la Media Torta estaba llena en un 90%, y había más del triple de personas que para las que habíamos tocado jamás. Nos recibió un público que, para nuestra sorpresa, conocía casi todo nuestro catálogo de canciones, y las cantaron y bailaron. Incluso, aquellos y aquellas que no conocían, ese día se unieron a la fiesta.

Este año se iban a presentar en El Festival Estéreo Picnic, además de aplazarse este evento, ¿qué otros efectos positivos o negativos les trajo el covid-19?

El 2020 ha sido un año de altibajos para Piel Camaleón. Empezamos muy bien tocando en escenarios y eventos importantes como el Día de Rock 2020, o la “Parche Farra de ElParcheTV” y justo cuando estábamos preparándonos para lo que sería el show más importante de nuestra carrera, muchas cosas pasaron que nos detuvieron casi por completo, incluso hasta el punto de tener que quedarnos en casa por haber contraído colectivamente el virus.

Algo positivo de la situación es que aprendimos de qué estamos hechos, y vimos que podemos sostener esta banda en nuestros hombros. También nos dimos cuenta de que tenemos un grupo de fanáticos muy amplio y que nos quieren mucho y están dispuestos a apoyarnos de maneras increíbles. Amamos a nuestros y nuestras fans.

Para Piel Camaleón es importante conectarse con su público en vivo, ¿por qué y cómo van a afrontar esto en medio de esta “nueva realidad”?

Piel Camaleón sin el factor “en vivo” no sería ni la mitad de lo que es. Está en nuestro ADN tocar y que la gente sea parte de la experiencia. Por eso decidimos organizar un concierto virtual en directo el 24 de octubre con todos los poderes (cámaras varias, escenario decorado para el evento, sonido profesional), incluyendo con la entrada a dicho evento varios artículos de merchandising edición especial que solo se venderán con el motivo de esta celebración que tanto llevamos esperando.

¿Cuál es la función de cada uno dentro de la banda y como se dividen las responsabilidades?

Todos tenemos labores muy difusas. En otras palabras, terminamos todos haciendo todo. Depende siempre de quién esté disponible, ya que la mitad de la banda trabaja de lleno y la otra estudia tiempo completo. Siempre estamos delegando y dividiendo el trabajo para así no perder nada de vista.

En cada sencillo que lanzaron de este álbum, hemos visto una corriente estética, ¿por qué fijarse en esto? ¿creen que es importante tenerla? ¿le pueden contar a los lectores en que se inspiran?

Siempre hemos visto como algo imprescindible la imagen de la banda, sobre todo porque la música la componemos muy visualmente. Es una suerte tener dos diseñadores muy buenos dentro del grupo como lo son Martín y Jacobo. Entre ellos han diseñado nuestras piezas promocionales, visuales de conciertos, logos, merchandising e incluso las carátulas tanto de los sencillos como del disco en sí. Quisimos desde el comienzo seguir la lógica monocromática/pastel de las bandas que seguimos, y nos introdujimos de lleno en esa estética indie y la convertimos en algo nuestro y en algo Colombiano. Todas las imágenes las hemos tomado, editado y compuesto entre nosotros.

¿Cómo ha sido la historia de su carrera en la industria musical?

Piel Camaleón nace en el 2014 como un sueño indie de alcanzar lugares sonoros que en el país aún no se habían alcanzado. A través de estos seis años de existencia se ha hecho innumerables canciones que se traducen en conciertos. Pasando por tocar en lugares por fuera de Bogotá hasta llenar aforos como los de Armando Records, Vintrash, entre otros. Hemos visto la base de fanáticos crecer exponencialmente hasta poder hacer un video únicamente con actuaciones de los fans (“Jaguar E-Type, 2020”). Ahora estamos enfocados en posicionar el sonido pop-alternativo en lo más alto de los oídos Colombianos, Latinoamericanos e internacionales, alcanzando así el sueño de eventos como el Jingle Bell Rock y el Festival Estéreo Picnic, y quién sabe en el futuro cuáles más.