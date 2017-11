Pink enseña a bailar y a cantar a James Corde en el "Carpool Karaoke"

Europa Press

La última en sumarse al Carpool Karaoke de James Corden ha sido la estrella del pop Pink. La artista y cantante de Beautifoul Trauma no sólo hizo un repaso junto al presentador de su trayectoria musical, sino que también enseñó a Corden algunos movimientos de baile y canto.

Durante el tiempo que pasó en el Carpool Karaoke, la vocalista, de 37 años, confesó entre risas al presentador que siendo adolescente estaba obsesionada con Bon Jovi. Tanto, que le duró parte de su edad adulta y acabó por enviarle a la leyenda del rock un par de pantalones.

Además, Pink reveló que iba a ser telonera de N'Sync antes de que fuesen famosos y casi tuvo una incómoda cita amistosa con Joey Fatone. La vocalista también hizo gala de sus habilidades demostrándole a Corden cómo cantaba mejor boca abajo, algo que, Corden no fue capaz de conseguir.

Pink recibió recientemente el premio Vanguardia 2017, el equivalente de MTV a un homenaje a la trayectoria en video y será cómo en reconocimiento por su impacto en la música, la cultura pop, la moda y la filantropía en sus 17 años de carrera.

La cantante nacida en Filadelfia, tiene seis álbumes de estudio publicados desde que debutó en 2000 con Can't Take Me Home, siendo su segundo disco M!ssundaztood el que la lanzó a la fama.