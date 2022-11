Pipe Bueno, el legado joven de la música popular

El artista, desde su debut hace 15 años ha llevado una carrera ascendente donde en cada una de sus intervenciones ha logrado sorprender al público. Foto: Giorgio Del Vecchio

Pipe Bueno celebrará por todo lo alto sus 15 años de carrera artística, con dos conciertos que ha llamado Mis dos mundos, con un show inolvidable que se dividirá en 3 grandes momentos con un recorrido de su trayectoría que va desde la música popular, el mariachi y lo urbano.

El artista, desde su debut hace 15 años ha llevado una carrera ascendente donde en cada una de sus intervenciones ha logrado sorprender al público, ratificando que nada es cuestión de suerte y que su talento es verdadero. Siendo un adolescente rompió todos los récords con su voz y su carisma logrando cambiar el status de la música popular, provocando todo un fenómeno musical; ha sido protagonista de telenovelas y series; jurado en varios realitys; es un artista polifacético, toda una figura en la música y la actuación.

Entró en la escena musical y desde sus inicios fue contundente al lograr un posicionamiento y cautivar a miles de fans por su calidad interpretativa, llevando la música popular a otro nivel, gracias una producción impecable, a unas letras y arreglos que fascinaron. Sus éxitos Recostada en la Cama, Te parece poco, No voy a morir, Si yo fuera ladrón, Me Enamore, A Primera Vista, Mala, Al son que me Toquen Bailo , Este Amor No Murió, Te Hubieras Ido Antes, Dueño de Ti, Perdoname, Cupido Fallo, Guaro, han hecho vibrar a miles de personas en varios escenarios alrededor del mundo.

“Prohibido”, lo nuevo de Pipe Bueno

Pipe presentó recientemente su tema Prohibido junto a Silvestre Dangond y Darell, una canción innovadora que fusiona los géneros popular, vallenato y urbano; producida por Andres Castro y compuesta por Pipe Bueno junto a un talentoso equipo de artistas integrado por Mario Cáceres, Yasmil Marrufo y Andrés Castro, quienes se destacan en el ámbito musical por crear grandes éxitos radiales.

“El objetivo de esta canción es juntar tres artistas de géneros muy distintos para romper barreras y llegar a cuatro tipos de públicos muy dominantes en la industria: el público popular, el público vallenato, el público urbano y, sin duda, el público juvenil en general” , afirma Pipe Bueno.

El video que acompaña esta canción fue dirigido por Kath Díaz y grabado en una sola locación a las afueras de Bogotá. En la historia se ve a una mujer capaz de vincularse con los tres artistas al mismo tiempo y seducirlos con su sagaz sensualidad. Con “Prohibido” el artista busca llevar el género popular a niveles insuperables.

Em entrevista con El Espectador, Pipe habló sobre su legado, sus aportes al género popular y lo gratificante que ha sido para él hacer parte del crecimiento del género en todo Latinoamérica.

¿Cómo ha visto su evolución en estos 15 años de carrera musical?

Lo más gratificante y bonito de mirar atrás hoy en día, es ver todo lo que he logrado en ese tiempo, que para mí se ha pasado demasiado rápido. Hablar de 15 años de carrara para algunos es mucho, para otros es poco, pero se trata de la mitad de mi vida... tengo 30 años y dediqué la mitad a hacer lo que amo. Me encanta darme cuenta de que todo lo que se hizo, valió la pena... como artista me llena de orgullo saber que estando aún muy joven, no hago parte de la nueva ola de música popular, sino de la época de Jhonny Rivera, John Alex Castaño, Giovani Ayala, entre otros... en ese entonces yo no tenía ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, eso no existía, al contrario, había una mística más grande alrededor de la música.

¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte al género popular?

Cuando comencé a cantar música popular, el género estaba muy encasillado en la gente borracha, poco culta, de pueblo... hoy en día puedo ver cómo aporté con mi granito de arena para que eso cambiara invitando a los jóvenes a conocer este género. Salí con 16 años y todos los que despreciaban la música popular por lo menos voltearon a mirar y se dieron cuenta de que yo me vestía diferente, que era un “pelao”, y hoy en día puedo decir que somos uno de los géneros más grandes y fuertes de la música hispana.

Pipe Bueno llegó a innovar no solo en la música, sino también en los videoclips, ¿cómo fue eso?

Recuerdo que Charrito Negro decía: “es que Pipe fue el primero que nos puso a gastar un montón de plata en los videos”, porque era típico ver un videoclip de una canción popular con un nivel de producción muy bajo, y no era problema de los artistas, sino que en ese momento ese tema ya era una costumbre. Yo llegué haciendo los primeros videos en formato cine, quise proponer cosas distintas y gracias a eso la música empezó a llegar a otras generaciones.

El 9 de Diciembre en La Macarena se vivirá toda una experiencia donde el artista interactuará con Jessi Uribe, El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Alzate, Luisito Muñoz y Luis Alfonso.

El 10 de Diciembre ¡Por primera vez ! se engalana el Movistar Arena de música popular, con el artista más importante del género, PIPE BUENO, junto a Jessi Uribe, Alzate y Jhonny Rivera que pondrán a vibrar a los asistentes.