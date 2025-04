Pipe Bueno se fue a México a comenzar de nuevo: “llego con respeto y humildad”

El logro de cantar por primera vez en Estados unidos es para Bueno, resultado de su perseverancia. “Me tomó prácticamente como media vida, de lo que llevo hoy día, a mis 33 años, pero me llega también a una edad donde tengo una energía y unas ganas y que está perfecto”. Foto: Felipe Marino editor fotografia

El 2025 no podría estar mejor para el cantante Pipe Bueno, quien decidió comenzar de nuevo con la meta de ser profeta en tierras ajenas. “Ya tiene un inicio increíble y que creo que va a seguir en ascenso. Es muy bonito y de momentos y etapas distintas de mi carrera, creo que llega un momento donde estoy enfocado también en esa internacionalización, sin dejar nunca a Colombia y los países que me acogen y que me tienen muy presente, Bolivia, Ecuador, Venezuela. La idea es simplemente tener un pie en México y tener otro pie...