Lanzó “Volverla a ver” con su primo Daniel Calderón

Pipe Calderón, con todo el ‘flow’ para lanzar un álbum

Juan Carlos Piedrahíta B.* (Cúcuta)

¿Cómo recibe usted la invitación para participar en la Feria de Cúcuta de 2019?

En realidad no fue nada complicado. Recibí la invitación a través de mi oficina de manejo, mi equipo se encargó de ver que tuviéramos las fechas disponibles y confirmamos muy rápido porque desde hace mucho tiempo quería venir a presentarme en Cúcuta. (Le puede interesar: Jhonny Rivera: “ser terco es mi caballo de batalla”)

¿Cómo diseñó la presentación que piensa realizar en la jornada de cierre de la Feria de Cúcuta en esta jornada que arranca el sábado 20 y termina el domingo 21 de julio?

Me gusta hacer un pequeño sondeo de lo que está sonando en cada ciudad y de lo que ha sonado de mi música en Cúcuta. Además, también me gusta cantar mis temas nuevos para que la gente en la frontera conozca lo que estoy haciendo. Tengo a mi hermano Juan José como invitado y haré un par de versiones acústicas para que se sorprendan. Sin embargo, les garantizo que vamos a tener la rumba bien arriba. (Además: Los duendes se tomarán la Feria de Cúcuta 2019)

Su más reciente sencillo con su primo Daniel Calderón se llama “Volverla a ver”, ¿cómo hace la versión en vivo de ese tema cuando su primo no lo puede acompañar?

Es que al principio Volverla a ver no era con Daniel Calderón sino con Oco Yajé únicamente. Sin embargo, se dio la oportunidad de interpretarla con mi primo también y puedo decir que la canción suena mucho mejor que cómo yo me lo imaginé. Ahora, en concierto cuando no me puede acompañar Daniel, pues me toca cantar todas las partes a mí.

¿La gente le permite a Pipe Calderón tener nuevos temas o el público sigue muy apegado a sus éxitos del pasado?

Creo que no he tenido un tema nuevo que tenga la fuerza para reemplazar ese catálogo. Yo estoy en esa búsqueda, pero ha sido difícil. Yo no he bajado los brazos porque quiero revivir mi catálogo y no quiero vivir en el pasado.

¿Se ha cansado alguna vez de cantar esos temas que fueron exitosos?

No. En ningún momento, yo no me puedo aburrir de algo que me sigue dando de comer y que me permite estar en el corazón de la gente todavía. Esas canciones llegaron a mi vida para darme credibilidad y siguen siendo el motor para hacerles producción a otros artistas y para pensar en lo que viene para mí.

¿Por qué se inclinó por el género urbano como forma de expresión?

Lo escogí desde niño porque es la expresión de mi generación. A través de este estilo también se pueden dar gritos de protesta y pienso que se ajusta muy bien al lenguaje que yo quiero emplear. Los tiempos han cambiado, la salsa tuvo su momento, así como el rock también, pero creo que ahora los jóvenes se identifican con el reguetón de manera muy directa.

¿A quiénes escuchaba en el momento en el que usted llegó al género urbano?

Cuando yo empecé a escuchar el género urbano no teníamos la variedad de ofertas en español que tenemos actualmente. Dominaban los estadounidenses, los jamaiquinos, y tal vez quien comandaba el gusto musical en nuestro idioma era El Gneral, aunque en ese momento se le llamaban reguetón. Después, Panamá toma fuerza en estilo hasta que llegaron los boricuas que todavía siguen sonando: Daddy Yanque y Tego Calderón.

¿Lo que se conoció en un momento como merengue house o merengue hip hop fue lo que se transformó en reguetón?

Yo no creo que haya sido ese tipo de mutación. A mí me tocó Proyecto Uno, Sandy & Papo, pero yo no escuchaba merengue hip hop sino hip hop solo, sin ningún aditamento. Lo que hicieron esos artistas fue que tuvieron la visión de fusionar el merengue con algunos elementos del urbano, pero eso fue una moda. Me parece que la transición fue, más bien, del rap gringo y del dancehall de Jamaica lo que originó lo que hoy conocemos como reguetón.

¿Qué tanto ha cambiado el reguetón desde que usted llegó al género?

En este momento tenemos artistas jóvenes que cantan muy bien, lo que no pasaba en la época en la que yo aparezco en el género urbano. Yo cantaba y tocaba un instrumento, lo que casi no se veía en escena, porque antes los artistas del género eran raperos y no estaban acostumbrados a hacer melodías. Ahora tenemos a muy buenos músicos con escuela y eso es evidente.

Ha participado en algunos realities en televisión y siempre ha sido polémico, ¿esos formatos televisivos le han aportado o le han quitado al artista?

Es un 50 y 50. Yo aprendí muchísimo de la industria de la televisión, antes yo quería ser famoso, ese era mi objetivo y eso me llevó a cometer muchos errores. Después de mi participación en esos programas puedo decir que les doy a los medios lo que yo quiero darles y no lo que ellos están esperando que les de.

¿Cuáles son su proyectos?

Tengo muchos proyectos lindos. Ahora le estoy produciendo a mi hermano Juan José, quien es un excelente músico y estoy aprendiendo mucho de él porque tiene la cabeza en el 2025. Antes le enseñé yo, ahora aprendo de él.

¿Vendrán temas nuevos de Pipe Calderón?

Muchos temas nuevos vienen. Quiero soltar un álbum en el que llevo trabajando desde hace rato, pero no había encontrado el aire suficiente para hacerlo. Ahora ya tengo el flow y vamos con álbum completo.

* El periodista viajó a Cúcuta por invitación de la Alcaldía de esa ciudad.