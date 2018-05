Plastilina Mosh, Aterciopelados, Systema Solar y LosPetitFellas encabezan el Festelar 2018

Redacción música

El festival, que visibiliza a lo mejor de la música alternativa colombiana, regresa a la ciudad luego de no realizarse en 2017. De nuevo, su cartel tiene una gran variedad de sonidos, que van del reggae y el hip-hop al pop y la música electrónica.

Festelar, un festival creado en 2016 con el objetivo de visibilizar la música alternativa colombiana, regresa a Bogotá. La segunda edición del festival musical se llevará a cabo este sábado 19 de mayo, en el Hipódromo de los Andes, ubicado al norte de la capital. Fiel a su idea original, la organización del festival agrupó a nueve exponentes de diversas corrientes musicales, algunas tan globales como el rock, el reggae o el hip-hop, y otras muy autóctonas como la carranga o los sonidos típicos de la costa caribe del país. No obstante, para este año el Festelar decidió incluir dos bandas extranjeras para reforzar su cartel. (LEA: Festelar: de los surcos que trazó Aterciopelados a las fértiles semillas de hoy)

Plastilina Mosh, de México, y Vicente García, de República Dominicana, fueron los invitados del Festelar para encabezar la rumba multigénero que quieren ofrecer a los asistentes al evento.

La banda mexicana, que regresa a la ciudad luego de nueve años, traerá lo mejor de su repertorio plagado de sonidos que difícilmente se pueden encasillar. De hecho, gran parte del éxito de la banda que empezó a figurar en la década de los años 90, radicó en una fusión de géneros que para la época resultaba descabellado. Mezcla de jazz, pop, hip-hop y rock, sumado a los efectos de su producción audiovisual en vivo, son algunas de las características del show que ofrecerán este sábado a los capitalinos.

El dominicano Vicente García ya sabe lo que es cantarles a los asistentes del Festelar. Ya lo hizo en la primera edición del festival, como artista invitado a la presentación de la banda Monsieur Periné. Pero ahora, García será protagonista en la tarima del evento, llevando a los asistentes sus notas caribeñas que se debaten entre el reggae, la bachata y el pop.

En cuanto a la representación colombiana, habrá música para todos los gustos. El nombre en mayúsculas será el de Aterciopelados, la legendaria banda de rock que ha acompañado a dos generaciones de colombianos. Pedrina, quien hasta hace algunos meses conformó el dúo Pedrina y Río, estará en el Festelar con su pop alternativo y su melodiosa voz. Providencia, una de las banda de reggae más icónicas de Medellín, también estará en tarima. La poderosa fusión de carranga y rock que se inventaron Los Rolling Ruanas, una banda de Bogotá que se inventó la forma de poner a bailar la música típica boyacense a los jóvenes que ni siquiera la conocían.

Pernett, músico barranquillero que se ha caracterizado por añadirle sintetizadores y otros componentes electrónicos a la música típica del caribe colombiano, también hace parte del Festelar 2018. La banda bogotana Mitú, que autodefinen su música como “techno de la selva”, presentará ante su público la fusión que han creado entre la música electrónica y los sonidos palenqueros, con la que tendrán la enorme responsabilidad de cerrar el certamen.

El cartel del Festelar también estará compuesto por Systema Solar, una agrupación samaria aunque congrega miembros de todas las latitudes del país, y que se caracteriza por no dejar a nadie sentado en sus presentaciones. Hip-hop, champeta, cumbia y música electrónica, todo en una misma pieza musical, es la frenética propuesta de una de las bandas alternativas más conocidas fuera del país. Siguiendo la línea de las fusiones, LosPetitFellas llevarán a la tarima del evento la energía de su hip-hop con rock, blues y jazz. Para no desentonar en la mezcla de sonidos, el cartel también sumó a Salsangroove, una banda que le apostó a la electrónica para darle un estilo moderno a los sonidos de la salsa.

Las puertas del Hipódromo de los Andes se abrirán a las 11:00 a.m. Pedrina, a la 1:00 p.m., será la encargada de darles a los asistentes la bienvenida. Su presentación irá hasta las 2:00 p.m., cuando llegue el turno de Providencia. A las 3:00 p.m., a la tarima se subirán Los Rolling Ruanas. El turno de Pernett será a las 4:15 p.m. El encargado de despedir la tarde será Vicente García, a partir de las 5:30 p.m. La mítica banda Aterciopelados tocará de 6:45 p.m a 8:20 p.m., cuando llegará el turno de Plastilina Mosh. Para las 9:55 p.m. está programada la presentación de LosPetitFellas, y a partir de las 11:10 p.m. empezará la despedida de la noche, a cargo de Systema Solar. A las 12:25 a.m, a la tarima del Festelar se subirá Salsangroove, y el cierre del certamen lo hará Mitú, a partir de la 1:40 a.m.

El Festelar también tendrá una zona de comidas, con food trucks que tendrán una variada oferta gastronómica. Habrá un parqueadero pavimentado que cobrará $15.000 a los conductores de vehículos, y $7.000 a los motociclistas. El festival también habilitó un servicio de buses, que cobra $12.000 ida y vuelta, y que partirá desde Gran Estación, Héroes o la calle 170. Los buses saldrán entre 8:00 a.m. y 1:00 p.m., y estarán de regreso hasta las 4:00 a.m. En cuanto a las boletas, su precio oscila entre $99.000 y $170.000.

La primera edición del Festelar se llevó a cabo en agosto de 2016, con un cartel que tuvo una amplia gama musical y más de 12 horas de música y esparcimiento. Ese primer cartel contó con bandas como Profetas, Superlitio, Esteman, Monsieur Periné, Sidestepper y La 33. De ese cartel, que en octubre del mismo año se presentó en Medellín, repiten en esta edición Aterciopelados y LosPetitFellas.