Plastilina Mosh: 'El humor nos mantuvo interesados en generar contenido'

David Villafranca / Efe

A punto de comenzar su gira por Estados Unidos y de editar su primer disco en una década, el grupo mexicano Plastilina Mosh dijo que el humor "ha sido una parte fundamental" en su trayectoria y un recurso para superar los problemas del día a día.

"El humor es parte de una evasión o una herramienta para lidiar con el estrés diario, político y demás", explicó Alejandro Rosso, que compone Plastilina Mosh junto a Jonás González.

"Yo jamás pensé que fuera a terminar haciendo música con alguien como Jonás, pero creo que nuestro humor es algo que nos mantuvo siempre interesados en generar contenido. En un principio, lo tomamos como algo que nos iba a gustar a los dos y ya, a nadie más. La sorpresa fue que subió el interés muy rápido de terceros acerca del proyecto", añadió.

Plastilina Mosh comienza este martes en Los Ángeles una gira por Estados Unidos que les llevará a Oakland, San José y posteriormente a Chicago, donde compartirán cartel en el Ruido Fest con otros grupos latinos como Caifanes o Kinky.

Rosso explicó que, tras varios años de pausa, han vuelto a los escenarios con "ganas nuevas" como las del "futbolista que se retira y luego lo extraña y quiere regresar".

Plastilina Mosh ha actuado este año en México y Colombia con una apuesta escénica que recupera "la esencia de la banda" como un dueto.

"Es emocionante regresar a ese formato que es el que originalmente teníamos y en el que, con menos, tratábamos de hacer lo más posible", afirmó.

Plastilina Mosh, cuya música ecléctica e irónica mezcla pop y rock con sonidos electrónicos, se formó en los años 90 y editó su último álbum "All U Need is Mosh" en 2008, pero ahora tienen planes de publicar un disco a lo largo de este año.

De las nuevas canciones del grupo ya se conoce "JAJAJA", single que editaron a comienzos de 2018 y que retoma la identidad burlona y caricaturesca del conjunto.

Plastilina Mosh surgió en Monterrey como parte de la Avanzada Regia, un movimiento que agrupaba a diferentes artistas de esta ciudad en el cambio de siglo y que influyó notablemente en el panorama alternativo en México.

"Eran otros tiempos (...). Había menos medios de comunicación, no había internet, no había celular, veías tres o cuatro canales de televisión. Entonces, ¿qué hacías? Pues tenías que no aburrirte", recordó Rosso sobre sus inicios.

El músico opinó que Monterrey tenía unas condiciones especiales para el arte al estar "tan aislada" y como "en un limbo" entre dos polos de influencia: Estados Unidos al norte y la Ciudad de México al sur.

Por último, Rosso reflexionó sobre cómo ha cambiado la industria y el público musical.

"Hay más cosas pero con menos calidad. Creo que la gente ahora, las generaciones más jóvenes, tienen menos paciencia. Yo voy al cine y ya a la media hora están prendiendo el Whatsapp. Creo que esto va en detrimento para el desarrollo de proyectos nuevos. A lo mejor antes, al tercer disco empezaba a sonar tu banda como debería ser, y eso eran años...", indicó.

Pero ante una escena inestable con la globalización y la transición digital como telón de fondo, Rosso señaló que es cuestión de esperar y ver cómo se resuelve esta situación. "Digámoslo de esta manera, removieron la tierra de abajo en la alberca y el agua está turbia ahorita. Vamos a ver cómo se asienta y cómo cae todo".