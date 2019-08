Play-N-Skillz pone la primera bandera de los latinos dentro del mundo K-pop

- EFE

Los hermanos Juan Carlos y Óscar Salinas, mejor conocidos como Play-N-Skillz, preparan su tercera incursión en el mundo pop coreano, tras haber sido los primeros artistas que presentan su música en el marco de la asociación entre el club de fútbol Barcelona y Sony Music.



"Nuestra carrera ante el público está despegando de una forma impresionante", dijo Juan Carlos Salinas, quien se identificó como Play. "Tenemos muchísimos proyectos como productores y una trayectoria probada, pero la emoción de estar ante el público no tiene comparación".





Los 16 años de vida artística de Play-N-Skillz han incluido la producción de mega éxitos del rapero afroestadounidense Lil Wayne como "Got Money", que recibió tres nominaciones a los Grammy en 2009. También tienen éxitos con Hillary Duff, Pitbull, Nelly y Ludacris.



Sin embargo, fue en 2011 cuando trabajaron con David Guetta en "Where Them Girls At", en la que colaboraron Flo Rida y Nicki Minaj, que los hermanos, hijos de padre argentino y madre venezolana, comenzaron a ser conocidos por el público.

Su pasión por las fusiones los ha llevado a experimentar con pop coreano. La primera experiencia fue orgánica cuando trabajaron en "Lo siento", la primera colaboración entre un artista latino y una banda del movimiento K-pop.



"La canción de Leslie Grace y Super Junior se volvió en una explosión que no esperábamos", reconoció Play. Hace dos semanas sacaron "Give me more", una nueva colaboración con Guetta y la banda coreana Vav.



"Estamos en la etapa inicial de negociaciones para un tercer tema. Nos gusta mucho lo que está pasando con la música en Asia y queremos seguir creando con otras culturas y de servir, como lo hemos hecho desde el principio, de puente entre diferentes comunidades", continuó el artista.



Fue lo que hicieron con "Azukita" en 2018 y este año con "Con calma", la canción de Daddy Yankee, Katy Perry y Snow, que tiene más de mil millones de visualizaciones en YouTube.



Eso no significa que hayan dejado la producción. En estos momentos trabajan con el colombiano Sebastián Yatra en los remix de los éxitos de su disco "Fantasía".