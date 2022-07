“Portales”, el álbum debut de Tiago PZK

El artista presenta su esperado álbum debut "Portales". Foto: Ivan Resnik // Cortesía: Warner Music Latina

Tiago PZK presenta su tan esperado álbum debut Portales, un disco ecléctico, con una mega producción donde se van a encontrar con reggaetón, R&B, rock, y hasta un pop moderno como lo es “Sex & Love”, focus track del disco junto al famoso productor Jamaiquino Tarik Johnston, mejor conocido como Rvssian.

“Lo que me inspiró a hacer el disco fueron las limitaciones que me ponía yo a la hora de hacer música de diferentes géneros. Por eso creé el concepto “Portales” para darle forma y sentido al hacer canciones de géneros variados y que cada tema, sea un portal a un mundo distinto.” cuenta Tiago PZK.

“Quería ir más allá al crear esta canción con Tiago PZK, sacándolo de su zona de confort vocalmente y en cuanto a producción” suma Rvssian sobre “Sex & Love”, focus track de Portales.”¡Creí que podía ofrecer este falsete genial de voces y rango completo... y lo logró! La canción tiene una vibra inspirada en los años 80, sobre no confundir el sexo con el ser amado.”

(Puede interesarle: Christina Aguilera lanza “Suéltame” junto a la estrella argentina Tini)

Portales cuenta con 15 canciones en las que Tiago PZK propone un viaje distinto en cada una de ellas. Recorrerán diferentes géneros y estados de ánimo por diversos portales en lo que es el mundo Tiago PZK. Producido por Evlay, Asan, Uanti, Big One, Tatool, Groove 2070, Zecca, Rvssian y Axel Introini, cada canción de Portales tiene una breve historia; 15 visualizers donde una joven protagonizada por Ambar Pacheco, hermana de Tiago PZK, descubre una llave con la que abre distintos portales.

En cada portal Ambar se va a encontrar con una canción, espacio y mundo distinto, las cuales se conectan entre sí. Tiago se une a Ambar en dos de las canciones con mayor carga emotiva como “Casa de Chapa” y “Ríos de Sal”.

La primera etapa de la gira “Portales Tour” dará inicio el próximo 30 y 31 de Julio en Buenos Aires, Argentina, con dos mega shows en el Movistar Arena (ambos sold out) donde Tiago PZK intervendrá el estadio para convertirlo en su mundo portales. Una superproducción de Move Concerts y Grand Move Records, que sus fans nunca olvidarán. Entérate de todas las fechas de Portales Tour en www.tiagopzk.com

A pocos días de haber recibido 6 nominaciones a los Premios Carlos Gardel (la premiación de música más prestigiosa de Argentina), ser nominado a los Premios MTV Miaw y haber lanzado colaboraciones con dos de las figuras más importantes del género urbano como Ozuna y Myke Towers, Tiago PZK continúa trayendo nueva música a sus fans alrededor de todo el mundo.

(Continúe leyendo: Vale presenta video oficial de su sencillo “Agradezco cada paso”)

No hay dudas que Tiago PZK es el artista revelación de Argentina, con una proyección internacional incalculable su carrera no para de crecer en a nivel global. “Portales Tour 2022″ llegará no solo a varias provincias de Argentina, también a Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile, varias ciudades de España como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y más. Miami, New York City y Los Ángeles en Estados Unidos. Y al final de esta gira será el turno de Tijuana, Mérida, Monterrey, CDMX y más, en México.