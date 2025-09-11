Premios Billboard de la Música Latina 2025: Shakira, Karol G, Kapo y más nominados

Escucha este artículo
La cuenta regresiva para los Premios Billboard de la Música Latina 2025 ya comenzó y la lista de nominados trae varias sorpresas. Este año, Bad Bunny encabeza las nominaciones con 27 menciones, un récord absoluto para la premiación. Detrás aparecen Fuerza Regida con 15 y Rauw Alejandro con 14. Entre las artistas mujeres, Karol G es la gran líder, con 10 nominaciones.
Colombia pisa fuerte en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
‘La Bichota’ es una de las artistas más influyentes del panorama latino, figura en 10 categorías. Su éxito Si antes te hubiera conocido le dio cinco de esas nominaciones, incluyendo ‘Canción del Año, Latin Airplay’ y ‘Latin Rhythm, Canción del Año’. Además, compite en ‘Global 200 Artista Latino del Año’, en ‘Hot Latin Songs Artista del Año Femenina’ y en ‘Álbum Latin Rhythm del Año’ con Tropicoqueta.
Shakira tampoco se queda atrás y suma ocho nominaciones. La barranquillera es finalista en apartados como ‘Artista Femenina del Año’ y ‘Gira del Año’ por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. También aspira a ‘Canción del Año, Latin Airplay’ con Soltera, tema que se ha mantenido en rotación constante en la radio y plataformas de streaming.
Otro de los nombres que destaca es el de Kapo, quien logró cuatro menciones, incluyendo la categoría de ‘Mejor Nuevo Artista’, una de las más competitivas y esperadas de la gala. Su presencia confirma el empuje de una nueva generación de talentos colombianos.
A ellos se suman otros colombianos como Manuel Turizo y Kali Uchis, con dos nominaciones cada uno, mientras que Feid, Maluma, Morat, Grupo Niche y La Sonora Dinamita completan la cuota nacional con una nominación por artista.
Lista completa de nominados de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
Categorías de artistas
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- Aleman
- Clave Especial
- FloyyMenor
- Kapo
- Netón Vega
Gira del Año
- Aventura
- Chayanne
- Luis Miguel
- Rauw Alejandro
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Ayra Starr
- benny blanco
- Bruno Mars
- ROSÉ
- Rvssian
- Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Netón Vega
- Tito Double P
Categorías de canciones
Global 200 Canción Latina del Año
- Bad Bunny - Baile Inolvidable
- Bad Bunny - DTMF
- Bad Bunny - Nuevayol
- Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
- Óscar Maydon & Fuerza Regida - Tu Boda
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Bad Bunny - Baile Inolvidable
- Bad Bunny - DTMF
- Bad Bunny - EOO
- Bad Bunny - Nuevayol
- Óscar Maydon & Fuerza Regida - Tu Boda
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera - Me Jalo
- Óscar Maydon & Fuerza Regida - Tu Boda
- Rauw Alejandro & Bad Bunny - Qué Pasaría…
- Rauw Alejandro & Romeo Santos - Khe?
- Tito Double P & Peso Pluma - Dos Días
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Karol G
- Selena Gomez
- Shakira
- Yailin La Más Viral
- Young Miko
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- The Marias
Canción del Año, Latin Airplay
- Fuerza Regida & Grupo Frontera - Me Jalo
- Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
- Natti Natasha - Desde Hoy
- Rauw Alejandro & Romeo Santos - Khe?
- Shakira - Soltera
Canción del Año, Ventas
- Bad Bunny - Baile Inolvidable
- Bad Bunny - DTMF
- Bad Bunny - Nuevayol
- Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
- Xavi & Manuel Turizo - En Privado
Canción del Año, Streaming
- Bad Bunny - Baile Inolvidable
- Bad Bunny - DTMF
- Bad Bunny - Nuevayol
- Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
- Óscar Maydon & Fuerza Regida - Tu Boda
Categorías de álbumes
“Top Latin Album” del Año
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Netón Vega - Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma - Éxodo
- Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
- Tito Double P - Incómodo
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Cazzu
- Kali Uchis
- Karol G
- Shakira
Categorías Latin Pop
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Enrique Iglesias
- Kali Uchis
- Luis Fonsi
- Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Ha*Ash
- Jesse & Joy
- Maná
- Morat
- Sin Bandera
Canción “Latin Pop” del Año
- Danny Ocean & Kapo - Imagínate
- Maluma - Cosas Pendientes
- Rauw Alejandro - Carita Linda
- Selena Gomez, benny blanco & The Marias - Ojos Tristes
- Shakira - Soltera
Álbum “Latin Pop” del Año
- Cazzu - Latinaje
- Danny Ocean - Babylon Club
- Kapo - Por Si Alguien Nos Escucha
- Latin Mafia - Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo - Buenas Noches
Categorías Tropical
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Chino & Nacho
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Bad Bunny - Baile Inolvidable
- Grupo Frontera & Romeo Santos - Ángel
- Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
- Rauw Alejandro - Tú Con Él
- Xavi & Manuel Turizo - En Privado
Álbum Tropical del Año
- Grupo Kual? Dinastía Pedraza - Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
- Los Hermanos Rosario - Grandes Éxitos
- Natti Natasha - En Amargue
- Prince Royce - Eterno
- Rubby Pérez - Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
Categorías de regional mexicana
Canción Regional Mexicana del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera - Me Jalo
- Fuerza Regida - Por Esos Ojos
- Óscar Maydon & Fuerza Regida - Tu Boda
- Peso Pluma & Netón Vega - La Patrulla
- Tito Double P & Peso Pluma - Dos Días
Álbum Regional Mexicano del Año
- Fuerza Regida - 111XPANTÍA
- Ivan Cornejo - Mirada
- Netón Vega - Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma - Éxodo
- Tito Double P - Incómodo
Categorías Latin Rhythm
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny
- Feid
- Kapo
- Karol G
- Rauw Alejandro
Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny - DTMF
- Bad Bunny - EOO
- Bad Bunny - Nuevayol
- Rauw Alejandro & Bad Bunny - Qué Pasaría…
- Rauw Alejandro & Romeo Santos - Khe?
Álbum “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- FloyyMenor - El Comienzo
- Karol G - Tropicoqueta
- Omar Courtz - Primera Musa
- Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
Categorías Escritor/Productor/Editora
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- Jorsshh
- Netón Vega
- Roberto “La Paciencia”
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- JOP
- MAG
- Roberto “La Paciencia”
- Tito Double P