Los productores preparan un evento televisivo reducido y sin público, con Trevor Noah como presentador, con conexiones en directo tanto fuera como dentro de Los Ángeles.

Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles y Billie Eilish son algunos de los artistas que actuarán en la gala de los Grammy este domingo 14 de marzo, que por primera vez y a causa de la pandemia, no podrá reunir a todos los invitados en un mismo escenario.

Junto a estas estrellas se unirán las hermanas HAIM, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Mickey Guyton, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Marren Morris, Post Malone y Roddy Ricch.

No está claro cómo serán estas apariciones musicales, ya que muchos de los invitados no acudirán presencialmente al Staples Center de Los Ángeles (EE. UU.), sede habitual de la gran fiesta de la música en Estados Unidos.

En esta edición, la Academia de la Grabación homenajeará a los locales de música y a las sedes de pequeños conciertos, muy impactados por la pandemia. Camareros, promotores y otros empleados serán los encargados de dar los premios.

La idea de los organizadores es un evento televisivo reducido y sin público, con Trevor Noah como presentador, con conexiones en directo tanto fuera como dentro de Los Ángeles.

¿Dónde ver los Grammy en Colombia?

La ceremonia de los Grammy 2021 será transmitida por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original) el domingo 14 de marzo a las 7:00 de la noche.

Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez serán los encargados de la traducción y comentarios durante la ceremonia, y acompañarán la transmisión en la alfombra roja durante el preshow “Punto de Encuentro TNT” desde las 6:15 p.m.

Beyoncé y Taylor Swift, en duelo ante los Grammy

Beyoncé y Taylor Swift, las dos grandes estrellas del mundo musical, se batirán en duelo como favoritas en los próximos premios, aunque con el permiso de Dua Lipa y Roddy Ricch.

Bad Bunny, con dos nominaciones, Ricky Martin y Camilo son algunos de los artistas nominados en las categorías latinas.

La Academia seleccionó los álbumes “YHLQMDLG”, de Bad Bunny; “Pausa”, de Ricky Martin, “Por Primera Vez”, de Camilo; “Mesa Para Dos”, de Kany Garcia; y “3:33”, de Debi Nova, para competir por el galardón en la categoría de Mejor álbum de pop latino.

Nominados en las tres principales categorías

Grabación del Año: “Black Parade” (Beyoncé), “Colors” (Black Pumas), “Rockstar” (DaBaby y Roddy Ricch), “Say So” (Doja Cat), “Everything I wanted” (Billie Eilish), “Don’t Start Now” (Dua Lipa), “Circles” (Post Malone), y “Savage” (Megan Thee Stallion y Beyoncé).

Álbum del Año: “Chilombo” (Jhené Aiko), “Black Pumas – Deluxe Edition” (Black Pumas), “Everyday Life” (Coldplay), “Djesse Vol. 3” (Jacob Collier), “Women in Music Pt. III” (Haim), “Future Nostalgia” (Dua Lipa), “Hollywood’s Bleeding” (Post Malone) y “Folklore” (Taylor Swift).

Canción del Año: “Black Parade” (Beyoncé), “The Box” (Roddy Ricch), “Cardigan” (Taylor Swift), “Circles” (Post Malone), “Don’t Start Now” (Dua Lipa), “Everything I Wanted” (Billie Eilish), “I Can’t Breathe” (H.E.R) y If the World Was Ending (JP Saxe ft. Julia Michaels).

Este año también figuran nombres de artistas hispanos como JBalvin y Bad Bunny, nominados a la mejor interpretación pop dúo/grupo por su tema One Day junto a Dua Lipa y Tainy.

En otras categorías se encuentran también Camilo, Kany García, Ricky Martin, Debi Nova, Bajofondo, Cami, Cultura Profética, Fito Páez, Lido Pimienta, Alejandro Fernández, Lupita Infante, Natalia Lafourcade, Mariachi Sol De México De José Hernández, José Alberto “El Ruiseñor”, Edwin Bonilla, Jorge Celedón & Sergio Luis, Grupo Niche, y Víctor Manuelle.