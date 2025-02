Premios Grammy 2025 En Vivo: conozca la lista de ganadores

Los premios se entregan en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, se realiza la ceremonia principal de los Premios Grammy 2025. Beyoncé lidera la lista de nominados con 11 menciones, seguida de Charli XCX y Post Malone con 8, y Billie Eilish y Kendrick Lamar con 7. Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Taylor Swift son otras de las artistas más nominadas.

El evento de entrega de los premios tendrá como presentadores a artistas y personalidades del mundo de la música y el entretenimiento. Además, el evento contará con diversas presentaciones musicales de artistas como Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira y Teddy Swims.

Lista de ganadores de los Premios Grammy 2025

La alfombra está programada para las 7:00 p. m., mientras que la ceremonia principal inicia a las 8:00 p. m. Estos han sido los premios entregados hasta el momento en la ceremonia previa:

Mejor composición clásica contemporánea

Ortiz: Revolución Diamantina — Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Filarmónica de Los Ángeles y Coral Master de Los Ángeles)

Mejor Compendio Clásico

Ortiz: Revolución Diamantina — Gustavo Dudamel, director de orquesta; Dmitriy Lipay, productor

Mejor arreglo, instrumentos y voces

“Alma” — Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick y Amanda Taylor, arreglistas (con la participación de Regina Carter)

Mejor arreglo, instrumental o a capela

“Bridge Over Troubled Water” — Jacob Collier, Tori Kelly y John Legend, arreglistas (con la participación de Jacob Collier y John Legend y Tori Kelly)

Mejor álbum de teatro musical

Hell’s Kitchen: Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis y Meleah Joi Moon, vocalistas principales; Adam Blackstone, Alicia Keys y Tom Kitt, productores (Alicia Keys, compositora y letrista) (elenco original de Broadway)

Mejor álbum de poesía hablada

The Heart, The Mind, The Soul: Tank and The Bangas

Mejor álbum vocal solista clásico

Beyond The Years – Unpublished Songs Of Florence Price — Karen Slack, solista; Michelle Cann, pianista

Mejor solo instrumental clásico

“Bach: Goldberg Variations” — Víkingur Ólafsson

Mejor interpretación de música de cámara/conjunto pequeño

“Rectangles and Circumstance” — Caroline Shaw & Sō Percussion

Mejor interpretación coral

“Ochre” — Donald Nally, director (The Crossing)

Mejor grabación de ópera

“Saariaho: Adriana Mater” — Esa-Pekka Salonen, director; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; Jason O’Connell, productor (Sinfonía de San Francisco; Coro de la Sinfónica de San Francisco; Timo Kurkikangas)

Mejor interpretación orquestal

“Ortiz: Revolución Diamantina” — Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)

Mejor composición instrumental

“Strands” — Pascal Le Boeuf, compositor (Akropolis Reed Quintet, Pascal Le Boeuf y Christian Euman)

Mejor álbum de audio inmersivo

i/o (Mezcla interna) — Hans-Martin Buff, ingeniero de mezcla inmersiva; Brian Eno, Peter Gabriel y Richard Russell, productores inmersivos (Peter Gabriel)

Productor del año, música clásica

Un premio al productor. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis). (S) significa Single, (T) significa Track y (A) significa Album

Elaine Martone

Bartók: String Quartet No.3; Suite de ‘El mandarín milagroso’ (Franz Welser-Möst y la Orquesta de Cleveland) (A)

El libro de los hechizos (Merian Ensemble) (A)

Bruckner: Sinfonía n.º 4 (Franz Welser-Möst y la Orquesta de Cleveland) (A)

Travesura divina (Julian Bliss, J. Eric Wilson y Baylor University Wind Ensemble) (A)

¡Alegría! (John Morris Russell y Cincinnati Pops) (A)

Prokofiev: Sinfonía n.º 6 (Franz Welser-Möst y la Orquesta de Cleveland) (A)

Schubert: Impromptus completo (Gerardo Teissonnière) (A)

Stranger At Home (Shachar Israel) (A)

Tchaikovsky: Sinfonía n.º 4 (Franz Welser-Möst y la Orquesta de Cleveland) (A)

Mejor álbum con ingeniería de sonido, música clásica

Bruckner: Sinfonía n.º 7; Bates: Resurrexit — Mark Donahue y John Newton, ingenieros; Mark Donahue, ingeniero de masterización (Manfred Honeck y la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh)

Mejor álbum de new age, ambient o cánticos

Triveni — Wouter Kellerman, Éru Matsumoto y Chandrika Tandon

Mejor álbum de reggae

Bob Marley: One Love – Música inspirada en la película (Deluxe) — (Varios artistas)

Mejor álbum de música global

Alkebulan II — Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra

Mejor interpretación musical africana

“Love Me JeJe” — Tems

Mejor interpretación musical global

“Bemba Colorá” — Sheila E. Featuring Gloria Estefan & Mimy Succar

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Plot Armor — Taylor Eigsti

Mejor álbum de jazz alternativo

No More Water: The Gospel Of James Baldwin — Meshell Ndegeocello

Mejor álbum de jazz latino

Cubop Lives! — Zaccai Curtis

Mejor álbum de gran ensamble de jazz

Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence — Dan Pugach Big Band

Mejor álbum instrumental de jazz

Remembrance — Chick Corea y Béla Fleck

Mejor álbum vocal de jazz

A Joyful Holiday — Samara Joy

Mejor interpretación de jazz

“Twinkle Twinkle Little Me” — Samara Joy con Sullivan Fortner

Mejor ingeniería de sonido para álbum no clásico

i/o — Tchad Blake, Oli Jacobs, Katie May y Dom Shaw, ingenieros; Matt Colton, ingeniero de masterización (Peter Gabriel)

Mejor canción escrita para medios visuales

It Never Went Away [De “American Symphony”] — Jon Batiste y Dan Wilson, compositores (Jon Batiste)

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord — Winifred Phillips, compositora

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

Dune: Part Two — Hans Zimmer, compositor

Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

Maestro: Music By Leonard Bernstein — London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

Mejor álbum de música alternativa

All Born Screaming — St. Vincent

Mejor interpretación de música alternativa

“Flea” — St. Vincent

Mejor álbum de rock

Hackney Diamonds — The Rolling Stones

Mejor canción de rock

“Broken Man” — Annie Clark, compositor (San Vicente)

Mejor interpretación de metal

“Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” — Gojira, Marina Viotti y Victor Le Masne

Mejor interpretación de rock

“Now and Then” — The Beatles

Productor del año, no clásico

Un premio al productor. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis). (S) significa sencillo, (T) significa canción y (A) significa álbum

Daniel Nigro

“Can’t Catch Me Now (From The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes)” (Olivia Rodrigo) (S)

Chappell Roan The Rise and Fall Of A Midwest Princess (Chappell Roan) (A)

“girl i’ve always been” (Olivia Rodrigo) (T)

“Good Luck, Babe!” (Chappell Roan) (S)

“so american” (Olivia Rodrigo) (T)

“stranger” (Olivia Rodrigo) (T)

Mejor álbum histórico

Centennial — Meagan Hennessey y Richard Martin, productores de la compilación; Richard Martin, ingeniero de masterización (King Oliver’s Creole Jazz Band y varios artistas)

Mejores notas de álbum

Centennial — Ricky Riccardi, escritor de notas de álbum (King Oliver’s Creole Jazz Band y varios artistas)

Mejor paquete en caja o edición limitada especial

Mind Games — Simon Hilton y Sean Ono Lennon, directores de arte (John Lennon)

Mejor paquete de grabación

BRAT — Brent David Freaney e Imogene Strauss, directores de arte (Charli xcx)

Mejor grabación de audiolibro, narración y narración

Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration — Jimmy Carter

Mejor álbum de comedia

The Dreamer — Dave Chappelle

Mejor álbum de música infantil

Brillo, Brillo! — Lucky Diaz And The Family Jam Band

Mejor álbum vocal pop tradicional

Visions — Norah Jones

Mejor película musical

“American Symphony” — Jon Batiste

Matthew Heineman, director de video; Lauren Domino, Matthew Heineman y Joedan Okun, productores de video

Mejor video musical

“Not Like Us” — Kendrick Lamar

Dave Free y Kendrick Lamar, directores de video; Jack Begert, Sam Canter y Jamie Rabineau, productores de video

Mejor canción de rap

“Not Like Us” — Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

Mejor interpretación de rap melódico

“3” — Rapsody Featuring Erykah Badu

Mejor interpretación de rap

“Not Like Us” — Kendrick Lamar

Mejor álbum de R&B

11:11 (Deluxe) — Chris Brown

Mejor álbum de R&B progresivo (empate)

So Glad to Know You — Avery*Sunshine

Why Lawd? — NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

Mejor canción de R&B

“Saturn” — Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, compositores (SZA)

Mejor interpretación de R&B tradicional

“That’s You” — Lucky Daye

Mejor interpretación de R&B

“Made For Me (Live On BET)” — Muni Long

Compositor del año, no clásico

Premio al compositor. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis.) (S) significa Single, (T) significa Track

Amy Allen

“Chrome Cowgirl” (Leon Bridges) (S)

“Espresso” (Sabrina Carpenter) (S)

“High Road” (Koe Wetzel & Jessie Murph) (S)

“Please Please Please” (Sabrina Carpenter) (S)

“run for the hills” (Tate McRae) (S)

“scared of my guitar” (Olivia Rodrigo) (T)

“Selfish” (Justin Timberlake) (S)

“Sweet Dreams” (Koe Wetzel) (S)

“Taste” (Sabrina Carpenter) (S)

Mejor Álbum Tropical Latino

Alma, Corazón y Salsa (En Vivo en el Gran Teatro Nacional) — Tony Succar, Mimy Succar

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

Boca Chueca, vol. 1 — Carín León

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

¿Quién trae las cornetas? — Rawayana

Mejor Álbum de Música Urbana

Las Letras Ya No Importan — Residente

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

Mileage — Ruthie Foster

Mejor Álbum de Blues Tradicional

Swingin’ Live at The Church in Tulsa — The Taj Mahal Sextet

Mejor Interpretación de Roots Americanas

“Lighthouse” — Sierra Ferrell

Mejor Canción Country

“The Architect” — Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, compositores (Kacey Musgraves)

Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country

“II Most Wanted” — Beyoncé Featuring Miley Cyrus

Mejor Interpretación Country Solista

“It Takes A Woman” — Chris Stapleton

Mejor Álbum de Roots Gospel

Church — Cory Henry

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

Heart Of A Human — DOE

Mejor Álbum Gospel

More Than This — CeCe Winans

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea

“That’s My King” — CeCe Winans; Taylor Agan, Kellie Gamble, Llyod Nicks y Jess Russ, compositores

Mejor interpretación/canción gospel

“One Hallelujah” — Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell e Israel Houghton con Jonathan McReynolds y Jekalyn Carr; G. Morris Coleman, Israel Houghton, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Naomi Raine, compositores

Mejor álbum de música de raíces regionales

Kuini — Kalani Pe’a

Mejor álbum de folk

Woodland — Gillian Welch y David Rawlings

Mejor álbum de bluegrass

Live Vol. 1 — Billy Strings

Mejor álbum de música americana

Trail Of Flowers — Sierra Ferrell

Mejor canción de raíces americanas

“American Dreaming” — Sierra Ferrell y Melody Walker, compositoras (Sierra Ferrell)

Mejor interpretación de música americana

“American Dreaming” — Sierra Ferrell

Mejor grabación de remezclas

“Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)” — FNZ y Mark Ronson, remezcladores (Sabrina Carpenter)

Mejor grabación de dance pop

“Von dutch” — Charli xcx

Mejor interpretación pop solista

“Espresso” – Sabrina Carpenter

Mejor álbum dance/electrónico

BRAT — Charli xcx

Mejor grabación dance/electrónica

“Neverender” — Justice y Tame Impala