Prince Royce: “He utilizado este tiempo para conectarme más con mis fans”

El cantante estadounidense de ascendencia dominicana hizo una pausa para hablar de lo que significan sus diez años de carrera musical, que celebrará con su más reciente álbum y su nominación al Grammy Latino.

Prince Royce celebra diez años de carrera musical con “Alter Ego”, un álbum doble que muestra su versatilidad y evolución. “Muy feliz, mi sexto disco, diez años de carrera, no me lo creo todavía, que a los 18 estaba empezando mi carrera cantando, este sueño todavía sigue”, dijo.

La producción cuenta con triple disco platino por la Asociación Recording Industry Association of America (RIAA) por sus grandes ventas en Puerto Rico y Estados Unidos, como también triple platino en Argentina, un disco de oro en México y España; y disco platino en Perú.

El artista compartió su opinión de cómo ve el éxito en medio de la industria musical y aseguró que se siente agradecido con el público que ha seguido su trabajo. “A veces las personas me preguntan si me acostumbro y creo que no, creo que cada disco es un disco diferente, es un tiempo diferente, siempre hay nervios, hay una fanaticada diferente, hay un país diferente; creo que para mí es muy bonito ver después de los años ver cómo mi música ha crecido, diferentes colaboraciones, diferentes sonidos, ver ese apoyo fuera y dentro de la bachata también”.

El cantautor se refirió a los trabajos realizados con otros artistas como Marc Anthony, Shakira, Jennifer López, Daddy Yankee, entre otros. “Creo que es muy importante hacer música orgánica que fluya y creo que así han sido la mayoría de las colaboraciones”, además anunció con quién le gustaría grabar algunos sencillos.

A través de sus redes sociales, los seguidores del príncipe de la bachata han podido conocer los distintos escenarios y causas sociales, en las que el artista es participe, trascendiendo una vez más las fronteras gracias a su gran acogida en diversas partes del mundo.

Prince Royce está nominado al Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical”, siendo esta la decimocuarta nominación del cantante.

