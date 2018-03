Prince Royce lanza "El clavo", una historia sobre las relaciones abusivas

Redacción música

Prince Royce se aleja un momento de la bachata y estrena "El clavo", una canción urbana que le canta a las relaciones abusivas.



"No me digas que piensas en él… con lo mal que te fue. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido… no como ese idiota", son algunas de las frases de la canción.

"Me encanta inventar y pasarla bien con la música, darle diferentes giros y ofrecerles cosas diferentes a mis fans y al público en general. Eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora. 'El clavo' es una propuesta distinta; una canción sexy y divertida con la que sé que mucha gente se va a identificar", dice el artista.



El tema musical está acompañado de un video que retrata la historia de una mujer que se atreve a liberarse de los años de abuso y negligencia infligidos por su pareja, y decide buscar la felicidad.

"El clavo" es una composición de Prince Royce, Edgar Barrera, Camilo Echeverry y Luigi Castillo; y se estrena tras "No Love" y "Sensualidad".