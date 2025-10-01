Programación de conciertos en Bogotá del 1 al 5 de octubre: Salsa al Parque y más

Penyair, Luis Alfonso y Behemoth son otras de las opciones que tendrá el público capitalino. Foto: José Vargas - Gustavo Torrijos - Cortesía

Bogotá arranca octubre con la música en alto volumen y una agenda que no da tregua. Desde las rimas más filosas del freestyle, pasando por el poder del rap capitalino y la fuerza de la música popular, hasta llegar a la salsa en formato de festival gratuito y el metal más extremo, la ciudad tendrá cinco días de conciertos que lo tienen todo para no quedarse en casa.

La semana arranca con batallas de freestyle en el Movistar Arena, sigue con un Luis Alfonso que se mide en El Campín, se enciende con Salsa al Parque en el Simón Bolívar y remata con una descarga brutal de Behemoth y Deicide. Si lo tuyo es cantar, bailar o gritar hasta quedarte sin voz, aquí tienes la ruta de conciertos imperdibles del 1 al 5 de octubre en Bogotá.

Miércoles 1 de octubre – Conciertos para la Vida

La Orquesta Filarmónica de Bogotá celebra el Día Internacional de la Música con una jornada especial llamada Conciertos para la Vida. La propuesta mezcla cultura y mensaje social, invitando a la ciudadanía a reflexionar y celebrar con entrada libre en distintos puntos de la ciudad.

Ese día habrá 11 presentaciones simultáneas en plazas de mercado, bibliotecas, hospitales, colegios y espacios culturales de localidades como Chapinero, Usaquén, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Suba, Santa Fe y hasta Sumapaz. Una oportunidad para encontrarse con la música en escenarios poco habituales y recordar que Bogotá también suena desde sus barrios.

Jueves 2 de octubre – RedBull Batalla Final Nacional Colombia 2025

El freestyle se toma el Movistar Arena con la gran final nacional de la RedBull Batalla. Los mejores MCs del país se enfrentarán en el escenario para demostrar quién tiene la mente más rápida y los punchlines más contundentes. El show arranca a las 8:00 p. m.

Más que una competencia, esta cita se ha convertido en un fenómeno cultural que reúne a miles de jóvenes seguidores del rap improvisado. La energía del público, las rimas al momento y la adrenalina de cada enfrentamiento hacen de este evento una fiesta del hip hop que nadie quiere perderse.

Sábado 4 de octubre – Luis Alfonso en El Campín

El cantante popular Luis Alfonso dará un paso gigante en su carrera con su primer concierto en el estadio El Campín. Bajo el sello del festival La cantina + contentosa, ‘El Señorazo’ estará acompañado de otras reconocidas figuras, como Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno y más invitados sorpresa.

Será una noche de despecho, fiesta y emoción con algunos de los nombres más grandes de la música popular y el vallenato. El público podrá corear desde los clásicos hasta los nuevos éxitos en un escenario que promete estar lleno de luces y del mejor estilo ‘contentoso’.

Sábado 4 y domingo 5 de octubre – Salsa al Parque

El Simón Bolívar volverá a vibrar con Salsa al Parque, el festival gratuito que ya es tradición en la capital. El 4 y 5 de octubre, orquestas nacionales e internacionales encenderán la pista con un cartel de lujo encabezado por Frankie Vásquez, Estrellas de Buena Vista, Luis Felipe González, Manolito Simonet y Su Trabuco, Mickey Taveras, Porfi Baloa y Sus Adolescentes, y la legendaria Sonora Ponceña.

Más allá de los conciertos, el evento es un punto de encuentro cultural donde se respira sabor caribeño. Bailadores, coleccionistas y amantes del género se reúnen cada año para mantener viva la tradición salsera en Bogotá, siempre con el ambiente festivo y familiar que lo caracteriza.

Consulta la programación de Salsa al Parque aquí:

Domingo 5 de octubre – Behemoth y Deicide

El metal extremo cerrará la semana con una descarga devastadora en el Movistar Arena. Behemoth, la influyente banda polaca liderada por Nergal, llega con más de tres décadas de trayectoria y discos icónicos como The Satanist y I Loved You at Your Darkest, lista para desplegar una puesta en escena tan brutal como imponente.

La noche será aún más intensa con Deicide, pioneros del death metal estadounidense, encabezados por Glen Benton. Con discos legendarios como Legion y Once Upon the Cross, la agrupación vuelve a Bogotá con todo su poder infernal. El concierto, solo para mayores de 18 años, arrancará a las 7:00 p. m. y promete ser una de esas veladas que los fans del metal nunca olvidan.