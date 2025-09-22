Programación de conciertos en Bogotá del 22 al 28 de septiembre: Kendrick Lamar y más

Kendrick Lamar, Omar Courtz y la banda Camila son algunos de los que integran la imperdible agenda. Foto: Instagram @kendricklamar @omarcourtz @camilamx

La última semana de septiembre traerá a Bogotá una agenda musical cargada de géneros y estilos para todos los gustos. Desde el metalcore europeo hasta la salsa más emblemática de Colombia, pasando por el pop romántico y el rap estadounidense de Kendrick Lamar, la capital se prepara para recibir a artistas que llenarán de música distintos escenarios.

Imminence

El primero en abrir esta programación será Imminence, agrupación sueca de metalcore que se presenta por primera vez en Colombia. La cita es el 23 de septiembre en el Ace of Spades Club, en un concierto que promete potencia instrumental y la particular mezcla de cuerdas clásicas con riffs pesados que caracteriza a la banda.

Las puertas se abrirán a las 7:00 p. m. y el show principal comenzará una hora más tarde, en un espacio íntimo pensado para los fanáticos del rock alternativo y del metal en vivo.

Camila

La semana continúa con el regreso de Camila, uno de los grupos más reconocidos del pop en español. El dúo mexicano llega al Movistar Arena el 24 de septiembre como parte de su Regresa Tour 2025, un espectáculo con el que celebran más de 15 años de trayectoria.

En Bogotá presentarán un repertorio que combina sus temas más recientes con clásicos como Mientes y Todo cambió, canciones que los han convertido en referentes de la balada pop y que seguramente harán cantar al público de principio a fin.

Omar Courtz

El turno para el urbano será con Omar Courtz, quien aterriza en Bogotá el 26 de septiembre, también en el Movistar Arena, dentro de su Primera Musa World Tour 2025.

El puertorriqueño, considerado una de las nuevas voces de la escena latina, se encuentra presentando su primer álbum, Primera Musa, con el que ha escalado posiciones en listados internacionales. Su show en la capital será la oportunidad para escuchar en vivo éxitos recientes y confirmar por qué es visto como una de las promesas del género.

Kendrick Lamar

Uno de los momentos más esperados de la semana será la llegada de Kendrick Lamar, ganador del Pulitzer y una de las figuras más influyentes del rap contemporáneo. El artista ofrecerá su concierto en el Vive Claro Distrito Verde el 27 de septiembre, dentro de su Grand National Tour.

Será la primera vez que el californiano se presente en solitario en Colombia, con un espectáculo que incluirá sus himnos más reconocidos y una producción a la altura de su impacto global. El show está programado para iniciar a las 9:00 p. m. y se perfila como uno de los eventos musicales del año en el país.

Grupo Niche

Ese mismo día (27 de septiembre), el público salsero tendrá su propia celebración con el concierto de Grupo Niche, que conmemora sus 45 años de trayectoria en el Centro de Eventos Autopista Norte.

Bajo el título Legacy Tour, la agrupación creada por Jairo Varela rendirá homenaje a su historia con un repertorio de clásicos que han marcado a varias generaciones. Será una noche de fiesta con la que Niche reafirma por qué sigue siendo una de las orquestas más importantes de la salsa en el mundo.