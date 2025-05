Baum Festival 2025: programación, horarios por días y lineup

El festival de música electrónica, que cumple diez años se celebra hoy y mañana. Conozca toda la programación. Foto: Instagram Baum Festival

El Baum Festival, en su décima versión, reúne a grandes exponentes de la música electrónica en el gran recinto de Corferias. El evento, que comenzará hoy, a las 2:30 p.m. con la presentación de Defuse- Lomalinda y Julianna.

Mañana, 1 de junio, la música comenzará las 3:00 p.m., cuando Ufoshima& Franzinatra llene de música la tarima de TAKEOVER x RESET, y tendrá su cierre mañana, 1 de junio, con las salidas de Indira Paganotto (Stamm) Chris Liebing (BAUM), Carlita (PÁRAMO), LSDXOXO (LIVE FROM FROM EARTH), PRADA 2000FSF Adrián Mills (todalanoche) y Navex (Takeover x RE. SET), quienes iniciarán, en simultánea, a la 1:00 a.m.