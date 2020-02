“¿Puede ser un delito expresar una opinión?”, el mensaje de Mon Laferte en Viña del Mar

Mon Laferte, la cantante chilena y activa opositora del gobierno de Sebastián Piñera, ofreció este lunes un polémico show en la segunda jornada del festival de Viña del Mar, ante un público que acompañó su actuación con gritos contra la Policía y cantos contra el presidente Piñera.

Durante la presentación, que se anticipaba polémica en medio de una crisis social en el país que ya supera los cuatro meses, miles de fanáticos que asistieron a la Quinta Vergara -escenario que alberga el festival desde hace 61 años- lanzaron gritos desde las gradas como "Renuncia Piñera" y "Pacos (policías) asesinos", y un sinnúmero de insultos a las autoridades.

#MonLaferte en #Vina2020: "Si me tienen que llevar presa por decir lo que pienso, ¡Llévenme presa!" pic.twitter.com/RMm2vGCJIy — Raúl Álvarez M. (@AlvarezMalebran) February 25, 2020

Aunque sin alusiones directas al presidente Piñera, Laferte repudió la advertencia de la policía chilena a fines de noviembre de que la llevaría ante la justicia, tras declaraciones en las que acusaba a Carabineros de haber provocado los incendios en el metro de Santiago, cuando se produjo el estallido social el 18 de octubre. (En contexto: Policía de Chile denunciará a Mon Laferte por comentarios sobre la crisis)

mon laferte se pone a saltar cuando el público grita "el que no salta es paco" momento icónico

pic.twitter.com/HMobY5B2Z8 — pou⁷ (@fivesosPark) February 25, 2020

"Me enteré por las redes sociales del comunicado por el que Carabineros me citaba a declarar a fiscalía por haber cometido un delito. He estado con mucho miedo ¿Puede ser un delito expresar una opinión?", dijo sobre el escenario Mon Laferte, quien ha criticado duramente el accionar de Piñera durante la crisis social. (Lea: El Festival de Viña del Mar abre su 61 edición en medio de graves disturbios)

"Si me tienen que llevar presa, ¡que me lleven!", desafió.

"¡No estás sola, no estás sola!", respondió el público, que vibró con el show de la cantante, quien además subió al escenario un cartel que decía "resistir en la calle". También hizo cantar al público "el que no salta es paco (policía)", un grito repetido por manifestantes contra la Policía.

Aquí el discurso completo.

"Cuando me dijeron que si iba al Festival de Viña yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo y al tiro dije que tenía que cancelar y muchas personas me dijeron muchas cosas. Algunas personas me decían “Tenés que cancelar”. Amistades, equipos de trabajo, familia, redes sociales, todos me decían lo mismo, que no se puede hacer una fiesta en medio de las injusticias sociales y violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido. Otras personas me decían “No, tenés que ir, tenés que dejar la cagada”.

Mucha gente me decía muchas cosas. Todo el mundo me daba consejos y la verdad yo estaba pensando qué hacer y un día me enteré por las redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile en donde Carabineros le pedía a la fiscalía que me citará a declarar por haber cometido un delito.

Entonces yo pensaba muchas cosas y la gente me daba muchos consejos. Algunos buenos, otros malos, inclusive algunos me cobraban plata. Y yo sólo decía si solamente di una entrevista y dije una expresión como cualquier persona.

La verdad es que he estado muy nerviosa. He tenido miedo, he estado asustada, pero también me he sentido súper valiente. Al final me dijeron que tenía preparar un discurso para el día (hoy) Me decían que tenía que decir algo y yo decía por qué debo hacerlo si soy una cantante no más que da su opinión, como cualquier persona. Lo que quería decir, en realidad, es que lo único que sé hacer es cantar.

Yo nací en Viña del Mar, en una población de allá arriba en un cerro que se llama Gómez Carreño. Y estudié en escuela D320 Orlando Peña Carvajal y lo único que aprendí en la vida fue a cantar, porque tuve que empezar a trabajar desde muy chiquitita. No quiero dar lástima con esto, ni nada, lo único que quiero decir es que es tan difícil quedarse callada cuando uno de verdad lo vivió en carne propia, porque no toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad.

Y sé que ahora tengo privilegios, lo que quiero decir es que yo vivía en la población Gómez Carreño y no iba a poder estudiar. Mi padre era obrero de la construcción, mi madre era dueña de casa, yo no podía estudiar nada. Me puse a trabajar muy joven cantando y mi abuela, que me tenía que cuidar cuando mi mamá se iba a trabajar porque mi papá se fue, típica, bueno no todos, pero casi todos, me decía que yo tenía que ser famosa, es la única forma de que ya no pase hambre mijita. A uno le enseñan que hay que sacarse la cresta, esforzarse mucho y levantarse más temprano. Entonces, me lo tomé tan en serio para no fallarle a mi abuela, a mi familia, a mi población y a mi gente, y aquí estoy.

No tenía ningún discurso preparado. Sólo dije todas estas cosas porque les quiero cantar esta canción que escribí porque eran los consejos de mi abuela, ella desde pequeña quería que yo fuera una artista. Esta canción se llama 'La trenza', para todas a todas las princesas de la población".