“¡Qué chimba Medallo!”, Maluma se enfiestó en Medellín y terminó cantando vallenato

Maluma compartió por medio de sus redes sociales los momentos que estuvo recorriendo Medellín con sus amigos y su pareja en una chiva rumbera este fin de semana. Foto: Instagram: @maluma

Al ritmo de los éxitos de Los Hispanos, este fin de semana Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, estuvo recorriendo su natal Medellín en compañía de sus amigos y su pareja, Susana Gómez, en una chiva rumbera.

(Le recomendamos: Lisandro Meza: estas son cinco canciones para recordar al juglar de la música sabanera)

Con el pie de foto que posteo en su Instagram, Maluma señaló que fue la “primera chiva de París”, la hija que está esperando el intérprete junto a Gómez, arquitecta de profesión y con quien llevan un poco más de dos años de relación.

La rumba, que se posteó en TikTok, tuvo de fondo algunos éxitos típicos de la época decembrina colombiana como “Cariñito” y “Boquita de Caramelo” de Los Hispanos junto a Rodolfo Aicardi, como también algunos temas destacados de música urbana como “More”de Jory Boy, Ken-Y y Zion, y también “HP”, del repertorio del antioqueño.

Siguiendo el trend de redes sociales ‘este es mi primer trago’, el intérprete registró los ‘shots’ que se tomó en el desarrollo del recorrido y finalizó el video que cuenta con más de 90 mil likes en TikTok, con sus amigos bajándose de la chiva rumbera y recorriendo las calles de la ciudad.

En otro clip, se muestra al cantante con una pañoleta cubriéndole la mitad del rostro para no ser reconocido en las calles y en un momento, se encontraron con un conjunto vallenato a los que acompañó con una breve improvisación.

¿Por qué la hija de Maluma se llama París?

Durante un concierto en octubre, en Washington (EE. UU.), Maluma anunció al mundo que estaba a la espera de su primogénita junto a su novia Susana Gómez, a quien conoce de hace varios años, pero hasta 2021 concretaron su relación amorosa.

(Le puede interesar: Lisandro Meza, el respaldo y la soledad de un rey sin corona)

La bebé, que se espera que llegué al mundo durante el primer semestre de 2024, llevará por nombre París. Sobre esa elección, Maluma respondió en una entrevista al programa Desconectados TV: “Se iba a llamar París porque la hicimos en París (Francia)”.

Además, en este diálogo, el ‘Pretty Boy’ confesó que al enterarse de la noticia del embarazo no esperaba que fuera una niña: “Te voy a ser sincero, yo al principio cuando supe yo dije ‘juepu... va a ser una niña’, pero por qué dije así, porque dije ese es mi karma y yo voy a pagar. Después dije que es niña, pero me voy a quitar esa idea de la cabeza. Me niego a que sea niña, es un niño, es un niño”. La pareja se ha mostrado feliz en redes sociales y a la expectativa de la llegada de París.