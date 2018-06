¿Qué tan cerca está el reencuentro de One Direction?

BANG Showbiz

El cantante Liam Payne ha vuelto a insistir en la idea de que la disolución de la banda que lo catapultó al estrellato, One Direction, es simplemente "temporal" al asegurar ahora que los cuatro integrantes de la formación podrían volver a unir sus voces en un futuro no demasiado lejano: concretamente tras una espera de al menos dos años.



"Es genial que nos hayamos tomado un tiempo para realizar nuestros propios proyectos y satisfacer nuestras propias inquietudes individuales. Pero también espero que, algún día, podamos juntarnos de nuevo y disfrutar de una nueva etapa como grupo, quién sabe", ha explicado con un halo de ambigüedad en conversación con el diario Daily Star.



"Mi primer disco como solista saldrá a finales de este año y en 2019 quiero salir de gira", añadió el artista para delimitar con más claridad el marco temporal que precederá a su hipotético reencuentro con Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, ya que de momento parece descartado un posible regreso del hijo pródigo, Zayn Malik, al grupo del que emigró en 2015.



En cualquier caso, Liam también ha reflexionado sobre un nuevo concepto de banda pop que podría aplicarse al futuro -y todavía incierto- regreso de One Direction a los escenarios, uno en el que las canciones y perfiles individuales de sus miembros tuvieran más peso que la identidad grupal propiamente dicha.



"Desde mi punto de vista, la única forma que tenemos de superarnos a nosotros mismos dentro de One Direction es gestionar el grupo como una especie de reunión de superhéroes, al estilo Los Vengadores, de forma que cada uno tenga su propio estilo y trayectoria y, al mismo tiempo, nos reunamos de vez en cuando para unir fuerzas", comentó Liam Payne.