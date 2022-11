Queen lanza el corte original en LP del álbum “The Miracle” 33 años después

Las prolíficas sesiones para la producción de “The Miracle” empezaron en diciembre de 1987 y se extendieron hasta el mes de marzo de 1989. Foto: Cortesía

Ampliamente reconocido como uno de los mejores y más inspiradores álbumes de Queen en la década de los 80′s, ‘The Miracle’ -lanzado en 1989- fue un éxito global que alcanzó el número uno en el Reino Unido y la mayoría de los territorios europeos; incluso reestableciendo a la banda en el mercado estadounidense en donde ganó un disco de oro. Brian May (guitarrista de Queen) ha dicho en repetidas ocasiones que el sencillo homónimo del álbum es su canción favorita de Queen de todos los tiempos.

Las prolíficas sesiones para la producción de “The Miracle” empezaron en diciembre de 1987 y se extendieron hasta el mes de marzo de 1989. Este fue uno de los periodos más importantes para la historia de Queen. Quince meses antes, el 9 de agosto de 1986, el maravilloso “Magic Tour” en Europa había terminado con broche de oro ante una audiencia estimada de más de 160.000 personas en el “Knebworth Park” de Inglaterra.

Mientras la banda dejaba el escenario aquella noche, celebrando el exitoso espectáculo de su más grande tour hasta la fecha, nunca pudieron haberse imaginado que este sería un momento determinante en su historia. El concierto en “Kneworth Park” sería el último que Queen tendría junto a Freddie Mercury, además de ser el primero de varios momentos decisivos que llevarían a una larga separación de la agrupación.

A Queen le tomarían 15 meses y una reorganización radical de las dinámicas internas de la banda antes de que sus miembros se volvieran a encontrar en el “Townhouse Studio” de Londres, el 3 de diciembre del año 1987, para empezar a trabajar en su decimotercer álbum de estudio. Por primera vez en la historia de Queen, los créditos de composición de las canciones del álbum serían distribuidos entre los cuatro integrantes de manera equitativa, sin importar quién concibió cada una de las canciones, esta decisión se tomó para lograr mejores resultados creativos.

Como lo dijo Brian, “Dividir los créditos de composición en partes iguales fue una decisión muy importante para nosotros. Dejo nuestros egos afuera del estudio de grabación; pudimos trabajar juntos como una banda real, algo que no siempre era el caso. Me hubiera encantado tomar esta decisión 15 años antes.”

Roger (baterista de Queen) al respecto expresó que “Las decisiones se toman en pro del arte así que la idea de ‘todos compusimos todo’ es la base del proceso, sin dejar que el ego u otra cualquier cosa, se interponga en nuestro camino. Así hemos podido trabajar mucho mejor que antes. Cada uno tiene un carácter muy distinto. Tenemos gustos diferentes en muchos sentidos. Antes teníamos muchas discusiones en el estudio, pero esta vez decidimos compartir todo el proceso de escritura de las canciones, lo que creo que fue una muy buena idea.”

Esta demostración de unidad fue elegantemente reflejada por el director de arte de la banda Richard Gray en la portada de ‘The Miracle’, la cual está compuesta por las caras de los cuatro miembros de Queen fusionadas en una. “El arte de la portada representa la unidad del grupo en el momento: una impecable y fluida fusión de cuatro personas convirtiéndose en una,” dijo May. “También estábamos enfrentando el deterioro de la salud de Freddie, lo cual nos acercó mucho más para apoyarlo”.

Aunque Freddie Mercury no podía salir de gira, Queen siguió siendo una banda con una asombrosa recursividad creativa. Como lo dijo John Deacon (bajista de la banda), tradujeron y enfocaron la energía junto a la química que tenían durante sus shows en vivo, a sus sesiones de estudio. “En las primeras semanas de grabación pudimos capturar mucho material en vivo, muchas canciones, algo de improvisaciones y muchas ideas surgieron.”

‘Party’ y el rock puro de ‘Khashoggi’s Ship’ evolucionaron con mucha naturalidad desde el principio,” dijo Freddie. Inspirado por una cita de Anita Dobson y luego adoptada por protestantes antiapartheid, el grandioso sencillo ‘I Want it all’ fue, aunque escrito antes de que la banda entrara al estudio, una fuerte expresión del grandioso poder de heavy rock que la banda Queen transmitía en sus conciertos. “Nunca pudimos tocar esta canción en vivo junto a Freddie,” dijo May. “Se habría convertido en un momento cumbre de los shows de Queen, estoy seguro, porque es un sencillo que involucra mucho a la audiencia, fue creado para ser cantado por el público como un himno.”

“Muchas de las pistas de ‘The Miracle’ tienen elementos capturados en las primeras tomas; intentamos preservar esa frescura. Procuramos captar todo el entusiasmo que nacía de tocar juntos como una banda,” expresaba Roger Taylor.

El proceso de composición de Queen también se vio afectado por las circunstancias personales de sus integrantes y fue un reflejo de ello. El drama arrancado de los titulares de ‘Scandal’ fue la visión personal de Brian May sobre la intrusión de la prensa en la vida personal de cada uno de los miembros de la banda. Deacon también indicó que el sencillo con el que Freddie cierra el álbum, ‘Was It All Worth It’, en retrospectiva, ha sido interpretado como un reflejo de la salud del cantante en ese momento.

Otro ingrediente importante para el proceso fue la participación de David Richards, quien había trabajado con Queen desde la producción del álbum ‘Live Killers’ como ingeniero asistente. Después de su participación en ‘A Kind of Magic’ y ‘Live Magic’, Richards, se involucró como coproductor de ‘The Miracle’, siempre elogiado por May como el ‘chico prodigio’ por su destreza técnica.

Los meses de trabajo en el estudio dieron como resultado más de 30 canciones, muchas más de las que Queen necesitaba para su álbum. Diez de estas canciones fueron seleccionadas para formar parte del lanzamiento original, otras aparecerían tiempo después como sencillos y algunas fueron usadas en los siguientes trabajos discográficos como ‘Innuendo’ y ‘Made In Heaven’. ‘The Miracle’ contó con cinco sencillos principales para su lanzamiento.

“Todos teníamos pedazos de canciones, algunas estaban a medio terminar, otras eran solo ideas y algunas estaban casi completas, todo fue muy natural y el proceso se dio prácticamente por si solo. Siempre hay algunas canciones en las que te gustaría trabajar y lanzar al público, esas fueron las que terminamos, pero también hay algunas canciones con las que pensamos ‘Es buena, pero no estoy seguro qué hacer con ella en este momento’, esas fueron las que dejamos a un lado en el proceso” (Brian May).

Muchas de estas sesiones con las pistas que fueron dejadas a un lado nunca fueron distribuidas ni lanzadas al público y se quedaron en el archivo de Queen por los últimos 33 años.

Para los aficionados de Queen, uno de los elementos más esperados de la nueva edición es ‘The Miracle Sessions’, un CD que incluye las tomas originales, los demos y las tomas sin edición del álbum completo, más 6 pistas inéditas de la banda, dos de ellas con Brian May como cantante.

Además de todo este atractivo contenido, el disco que dura un poco más de una hora contiene las primeras publicaciones oficiales de canciones míticas como ‘Dog With A Bone’, ‘I Guess We’re Falling Out’, ‘You Know You Belong To Me’ y la conmovedora ‘Face It Alone’, estrenada como sencillo en octubre. Este material que abarca desde tomas originales y demos hasta cortes preliminares, convierte a ‘The Miracle’ en un potencial tesoro escondido.

Pero quizás las verdaderas joyas del CD ‘The Miracle Sessions’ son los segmentos hablados que envuelven a las tomas musicales. Mientras la grabación sigue corriendo en Londres y Montreux, las conversaciones más sinceras y reales de los cuatro miembros de la banda son capturadas en cinta, dándole a los oyentes la experiencia de estar dentro del estudio de grabación junto a Freddie, Brian, John y Roger mientras debaten, conversan, cuentan chistes y compartes sus alegrías y frustraciones ocasionales.

Con la banda llegando al estudio sin un material completamente planeado, estas sesiones muestran a Queen en sus momentos más impulsivos e inspiradores, una atmosfera que se ve reflejada no solo en la música sino también en las interacciones íntimas que completan el material. “Creo que es lo más cerca que hemos estado a escribir música juntos,” expresó Freddie Mercury acerca de este hecho.

“Antes de que nos quedemos dormidos, ¿podemos intentar esto?”

Freddie Mercury (‘I Want It All’)

“No quiero hacer estas secciones complejas ahora… Las haré más tarde.”

Brian May (‘Khashoggi’s Ship’)

Las grabaciones detrás de cámara de las conversaciones en el estudio de ‘The Miracle Sessions’, son escuchadas por primera vez en la historia de Queen e invitan a los fanáticos, al estudio de grabación para experimentar de primera mano las dinámicas sin filtro de la banda, mucho más natural y revelador que cualquier entrevista ‘oficial’. Estas interacciones, a veces traviesas, inspiradoras, ingeniosas e incluso cariñosamente irritables, capturan a la banda de la manera más real durante la creación de ‘The Miracle’, vibrando con un entusiasmo renovado en su regreso al estudio, impulsados por una química muy particular que todavía producía chispa.

Otra novedad del lanzamiento es la reincorporación de ‘Too Much Love Will Kill You’. Originalmente ‘The Miracle’ iba a ser un álbum de 11 canciones, pero esta canción fue removida de la lista debido a problemas de último minuto en su distribución. Algún tiempo después, la canción seria incluida en el álbum ‘Made In Heaven’ de 1995, con Freddie como voz líder. Mientras la versión en CD del álbum se mantiene fiel al orden de las 10 canciones originales, en la versión en vinilo ‘Collector’s Edition’, es la primera vez en la que ‘Too Much Love Will Kill You’ aparece como parte del álbum en el lugar donde originalmente había sido ubicada en 1989.

Por otra parte, ‘The Miracle Collector’s Edition’ está lleno de rarezas, tomas inéditas, instrumentales, entrevistas y videos, incluyendo la última entrevista que dio John Deacon desde el set del video del impactante sencillo ‘Breakthru’. La colección también incluye un lujoso libro de tapa dura de 76 páginas con fotografías nunca antes vistas, cartas originales escritas por la banda a su club de fans, reseñas de prensa de la época y extensas notas, con recuerdos de Freddie, John, Roger y Brian sobre la realización del álbum y algunos de sus videos más icónicos.

Presentando un abundante y fascinante contenido sobre las perspectivas personales e internas de la banda en un momento tan importante de la historia de Queen, este es el ‘The Miracle’ que los fans han estado esperando.