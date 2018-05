¿Quién es Dua Lipa?

Redacción música

Dua Lipa comenzó en la música mucho antes de nacer. Cuando la estrella británica no estaba ni siquiera en proyectos, su padre, Dukagjin Lipa, integraba una reconocida banda rockera con la que se paseaba por distintas plazas de Europa. La agrupación Kosovar Oda llegó a tener una importante figuración en certámenes de prestigio como el Festival Glastonbury, pero se desintegró en 1998, tres años después del nacimiento de quien este sábado tuvo la misión de comandar la antesala de la final de la UEFA Champions League 2018 entre Real Madrid y Liverpool.

De su padre, Dua Lipa recibió toda la pasión por la música y también depositó en ella el interés por la realidad social, histórica y política del territorio antes conocido como Yugoslavia, la cuna de los Lipa. Por su condición de inmigrantes y refugiados en Inglaterra, las charlas familiares giraban en torno a la guerra en Bosnia, a los sucesos en Sarajevo y al entorno de Kosovo. De ahí, que la pequeña Dua siempre haya estado muy enterada de los conflictos en su región de origen.

Se inclinó en principio por el violonchelo, instrumento que llegó a tocar bastante bien y con el que repasó buena parte de los autores clásicos. Sin embargo, en sus años de adolescencia fue testigo del éxito de muchas jóvenes inglesas y estadounidenses que con su voz lograban conquistar públicos masivos. Dua Lipa hacía en un momento dado sus propias versiones de los temas más reconocidos de artistas como Alicia Keys y Christina Aguilera.

Se lanzó a la conquista de la escena musical con el sencillo New Love, con el que no pasó mucho en realidad. Su desquite, sin embargo, llegó con la canción Be To One, con la que logró reconocimiento en América, Europa y Oceanía. Luego vinieron otros éxitos, que motivaron a Dua Lipa su primer trabajo discográfico homónimo.

Last Dance, Hotter than Hell, Blow Your Mind, Scared to Be Lonely y Lost in Your Light nutrieron el camino para la aparición del que ha sido hasta ahora el máximo éxito de Lipa: New Rules, que sin duda pesó mucho a la hora de escoger a la británica como la estrella musical de una de las veladas más relevantes para el fútbol.

En la final de la UEFA Champions League 2018 este sábado, Dua Lipa interpretó algunos de los éxitos de su álbum, del que se han vendido más de 2.2 millones de copias.