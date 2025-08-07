La libertad de Eddie Palmieri

El pianista Eddie Palmieri en un concierto en Cancún (México).
Foto: EFE - Alonso Cupul
En las interminables rumbas salseras de Cali aún se conserva el recuerdo de la ocasión en que Eddie Palmieri, fallecido en Nueva York esta semana a sus 88 años, escuchó la forma en la que los programadores musicales ponían a sonar su canción “Palo de mango”, del álbum “Champagne” (1968).
El truco consistía en tomar el disco de vinilo en donde viene la canción, normalmente de 33 revoluciones por minuto, y ponerlo a sonar en la tornamesa a 45 revoluciones, aproximadamente 1,5 veces más rápido del tempo original de la canción. Esto aceleraba el...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador.
Por Juliana Velasco Amado
