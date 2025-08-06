Murió Eddie Palmieri, pianista estrella de la Fania All Stars

Palmieri murió a sus 88 años. Foto: @eddiepalmieri

Eddie Palmieri, uno de los últimos sobrevivientes de la primera oleada de salseros de Nueva York, murió este miércoles a los 88 años a causa de un infarto, según reportaron sus allegados.

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, escribió el vocalista Bobby Cruz en sus redes sociales.

Palmieri alcanzó la fama a la par de su hermano, Charlie, compartiendo ambos el oficio al frente del piano, pero forjando cada uno su propia estela. Eddie fundó en 1961 la orquesta La Perfecta, por la que pasaron figuras salseras como el cantante Ismael Quintana, el percusionista Manny Oquendo (fundador del Conjunto Libre) y el trombonista Barry Rogers.

En producciones como Champagne (1968) participaron con su orquesta músicos como Cheo Feliciano y los cubanos Cachao López y Alfredo “Chocolate” Armenteros.

Palmieri entró en la onda de la música afrolatina de Nueva York antes del boom de la salsa como género consolidado. Vio nacer al fenómeno Fania en los años 70 y grabó con el sello trabajos como The Sun of Latin Music (1974) y Unfinished Masterpiece (1975). Participó, además, de forma esporádica con el elenco de superestrellas salseras de la Fania en conciertos como los del Red Garter (1968) y el Club Cheetah (1971), ambos en Nueva York.

De su mano se dieron a conocer voces importantes en el género, además de Quintana, como Lalo Rodríguez y La India, quienes incursionaron posteriormente en la salsa romántica.

Entrada la década de 1990, Palmieri se decantó por otra de las ramas latinas en las que brilló durante su carrera: el latin jazz. Por eso, hasta sus últimos años, mantuvo un ensamble más reducido que La Perfecta, en el que participaron músicos como Hermán Olivera (voz), Nelson González (tres cubano) y Johnny Rivero (percusión).

Recientemente, el pianista había cancelado una participación en un concierto en Nueva York aquejado por problemas de salud. “Mi corazón está con ustedes, aunque mi cuerpo no pueda estar allí como tanto lo deseaba. Mi médico me ha pedido que evite viajar en este momento para cuidar mi salud, pero eso no detiene mi amor ni mi gratitud por la isla que siempre ha sido mi grandiosa patria, Puerto Rico”, dijo Palmieri.

