Este miércoles, en el parque Simón Bolívar

Radiohead, el volumen alterno del rock

Juan Carlos Piedrahita B.

Cuando llegó el momento de resolver el gran interrogante del segundo trabajo discográfico, los integrantes de Radiohead tuvieron dos posibilidades visibles. La primera consistía en, de alguna manera, reproducir los contenidos del primer registro solucionando los impases del debut; mientras que el otro camino les indicaba que debían hacer de cuenta que las primeras jornadas de grabación solamente les sirvieron como experiencia.

El disco Pablo Honey, el primero en el listado hoy día generoso de Radiohead, no tuvo la aceptación que estos roqueros esperaban. Se vivía la primera etapa de la década del 90 y los alcances del grunge, el poderío del metal y algunas manifestaciones del techno hacían que el rock en su denominación más alternativa no tuviera el brillo deseado. Fue una apuesta que pocos melómanos copiaron en primera instancia y a los integrantes de la agrupación les tocó multiplicar la dosis para que su sonido llegara a buen término.

Pasaron varios meses para que el sencillo Creep despertara comentarios. En todo el tiempo de formación del proyecto, cuyo primer nombre fue On a Friday, jamás les habían llovido tantas frases inspiradas por ellos. Sentencias de muerte por hacer música extraña, por un lado; y manifestaciones de apoyo y de agradecimiento por haber salvado vidas, por otro, inundaban los buzones, en ese entonces físicos y no digitales, de los inexpertos integrantes de Radiohead.

Lo que sucedió con el segundo trabajo discográfico de la banda, The Bends, es que el público llegaba a las tiendas de discos preguntando por ese ejemplar y, de inmediato, quería llevarse también Pablo Honey. Como suceso extraño, The Bends le abrió la puerta a Pablo Honey y el nombre de Radiohead comenzó a popularizarse en su natal Inglaterra, para después apoderarse de los oídos europeos hasta saltar, sin contemplaciones, a las plazas más importantes del continente americano.

Así fue la primera etapa de esta agrupación de rock alternativo, formada en el Reino Unido en 1985. En la actualidad, Radiohead cuenta en su discografía oficial con nueve discos de estudio, 26 sencillos y seis EP, siendo su tercer álbum, denominado OK Computer, uno de los registros más exitosos dentro de su ya extensa y valorada trayectoria.

Lo que ocurrió con OK Computer fue muy contrastante con lo que pasó con los dos primeros experimentos. Con el debut insinuaron el camino, con el segundo ratificaron el sonido puliendo sus intencionalidades; mientras que con el tercero, el objetivo claro era complacerse como músicos y esperar a que el público se sumara a la efervescencia... y la gente sí que respaldó ese experimento.

Este trabajo discográfico fue reeditado como parte de la celebración de los 20 años de su publicación bajo el título OK Computer Oknotok. A esa producción legendaria de 1997 le siguieron Kid A (2000), Ammesiac (2001) y Hail of the Thief (2003).

En 2007, los integrantes de la banda decidieron lanzar su próximo álbum de manera independiente, sin reafirmar las ataduras con alguna casa disquera, y así surgió In rainbows (2007), que no fue solo el testimonio de una banda que trabaja libremente por su cuenta, lo que se evidencia a partir de la escucha de singles más íntimos como All I need, House of cards y Nude, sino que también ofreció a los fanáticos la posibilidad para elegir cuánto deseaban pagar por la descarga digital.

Su octavo álbum, The king of limbs (2011), trajo a Radiohead de vuelta al territorio experimental, encabezado por el sencillo principal Lotus flower. En 2016 el colectivo presentó A moon shaped pool, que resulta ser su más reciente propuesta y la bandera principal de una extensa gira protagonizada por estos roqueros ya veteranos que mantienen intactos sus deseos de rebeldía y los expresan a través de la música.

Radiohead, la corte de Thom Yorke, Collin Greenwood, Ed O’Brien, Philip Selway y Jonny Greenwood, debutará ante el público colombiano este miércoles 25 de abril y lo hará en el marco del Soundhearts Festival, en el que también participarán artistas como Flying Lotus, Junun y Ghetto Kumbé.

El grupo estará también en Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y São Paulo, como parte vital del cartel del Soundhearts Festival, evento que promoverá diferentes acciones para tomar conciencia ambiental. Mucha espera, más de tres décadas, para comprobar que el volumen alterno del rock tiene un nombre y un responsable, Radiohead.

Miércoles 25 de abril, Parque Simón Bolívar (Bogotá). Información y boletería: www.primerafila.com.co.