Radiohead, por primera vez en Colombia

Redacción música

Bogotá vivirá una nueva experiencia artística y musical en el Soundhearts Festival, con la presentación por primera vez en Colombia de la banda británica Radiohead y junto a sus integrantes estarán Flying Lotus, Junun y Ghetto Kumbé. El evento se llevará a cabo el 25 de abril de 2018 en el Parque Deportivo 222, en la zona norte de la capital.

Radiohead, la corte de Thom Yorke, Collin Greenwood, Ed O´Brien, Philip Selway y Jonny Greenwood debutará ante el público colombiano en 2018, según lo informaron ayer representantes de Move Concerts y del Grupo Aval, firmas gestoras del Soundhearts Festival, en el que también estarán Flying Lotus, Junun y Ghetto Kumbé.

La agrupación de rock alternativo formada en el Reino Unido en 1985 cuenta en su discografía con nueve álbumes de estudio, 26 sencillos y seis EP, siendo OK Computer; uno de los registros más exitosos dentro de su ya extensa trayectoria. Este trabajo fue reeditado como parte de la celebración de los 20 años de su publicación bajo el título OK Computer OKNOTOK. A esa producción legendaria de 1997 le siguieron Kid A (2000), Ammesiac (2001) y Hail of the Thief (2003). (Leer “OK Computer” o el aviso del nuevo milenio).

En 2007, los integrantes de la banda decidieron lanzar su próximo álbum de manera independiente y así surge In Rainbows (2007), que no fue solo el testimonio de una banda que trabaja libremente por su cuenta con un regreso a singles más íntimos como All I Need, House of Cards y Nude, sino que también ofreció a los fanáticos la posibilidad para elegir cuánto deseaban pagar por la descarga digital.

Su octavo álbum, The King Of Limbs (2011), trajo a Radiohead de vuelta al territorio experimental, encabezado por el single principal Lotus Flower. En 2016 el colectivo presentó A Moon Shaped Pool, que resulta ser su más reciente propuesta.

Radiohead estará también en Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y Sao Paulo, como parte vital del cartel del Soundhearts Festival, evento que promoverá diferentes acciones para tomar conciencia ambiental.

Boletería e información del evento:

Fecha: miércoles 25 de abril de 2018.

Lugar: Parque Deportivo 222, Bogotá – Colombia.

Horario: puertas 3:00 p.m., artista nacional invitado 5:30 p.m,; Junun 6:30 p.m.; Flying Lotus 7:30 p.m.; Radiohead 9:00 p.m.

Precios:

Primera Etapa

P1 – OK COMPUTER: $370.000* (4.500 entradas disponibles).

P2 – IN RAINBOWS: $ 180.000* (4.500 entradas disponibles).

Segunda Etapa

P1 – OK COMPUTER: $420.000* (6.000 entradas disponibles).

P2 – IN RAINBOWS: $ 240.000* (6.000 entradas disponibles).

*Aplican cargos por servicio de la tiquetera www.primerafila.com.co

Boletería disponible en www.primerafila.com.co o en las taquillas de Cine Colombia a nivel nacional desde el lunes 4 de diciembre de 2017.

Preventa para clientes de los bancos del GRUPO AVAL

Desde el lunes 4 de diciembre a las 9:00 a.m. hasta el miércoles 6 de diciembre a las 11:59 p.m., clientes de los Bancos Aval y usuarios de las aplicaciones Yeii y Aval Pay, podrán acceder a la preventa.

Más información en www.soundheartsfestival.com.co