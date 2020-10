La banda bogotana creó una campaña en beneficio de los afectados por COVID-19. La iniciativa se llama #JuntosConCorazón, que los integrantes de la agrupación promueven con sencillos como “Hoy” y “Pienso Lento”.

La banda bogotana decidió unir fuerzas con todos sus seguidores para crear una campaña en beneficio de los afectados por COVID-19.

Rage and Love presentó el videoclip de su sencillo Hoy para dar más fuerza a lo que sería un proyecto con el corazón. Así, con #JuntosConCorazón sé logró ayudar a más de 80 familias de bajos recursos que han tenido complicaciones debido a la cuarentena o afectados por minas antipersona, gracias a la ayuda de Construimos Confianza, Polus y La Unidad de Víctimas, quienes ayudaron a ubicar a las personas y a realizar la entrega de cada mercado.

Esta campaña nació de la unión y solidaridad de Rage and Love, ya que Johan y Jota, integrantes de la banda, perdieron sus empleos por la pandemia del Covid-19, siendo este el motivo para unir a la gente, lo que inicialmente iba a ser para un video, creció y se materializó en #JuntosConCorazón, además de contar con el apoyo de Omar Peña (El Parche), Sergio Acosta (Doctor Krapula), Samuel Escobar (Radiónica), El Mad Tree y Radio Paila, para incentivar las donaciones.

El sencillo que motivó todo este proyecto es Pienso Lento, una canción que envía un mensaje de reflexión, teniendo como protagonistas la fuerza y el amor, para cambiar la forma de actuar como sociedad y como personas.

Pienso lento se grabó en Delta Records con la producción de Julio Monroy y la masterización de Camilo Silva, quienes también hicieron posible lograr el objetivo de esta canción que refleja lo que Rage and Love busca transmitir siempre, enviando mensajes de humildad para aportar con su música a la sociedad.

Rage and Love nació en 2008 gracias a la unión de Johan, Arturo, Rogelio y Jota, en busca de expresión y una verdadera libertad de pensamiento, para así convertirse en la voz de toda una generación por medio de su música. Sin embargo fue hasta hace 3 años después, que la banda elevó sus sueños y empezó a tener más visibilidad en la industria musical.

Conversamos con ellos sobre su música y sus iniciativas.

¿De dónde nació la idea de crear #JuntosConCorazón?

Primero, queríamos hacer algo más grande con la canción Pienso Lento, como todos saben la pandemia nos tomó a todos por sorpresa, así que pensamos en que esta canción tuviera un mensaje de solidaridad, y enviara un mensaje de esperanza para estos tiempos tan difíciles, por lo que pensamos en que varias personas se pasaran un objeto de pantalla a pantalla, nada innovador todavía, así que seguimos pensando.

¿Cómo fue la experiencia de entregar mercados en estas zonas vulnerables?

Sin duda fue una gratificante y maravillosa experiencia, la sensación que te deja poder ayudar, así sea un poco, es hermosa, te da tranquilidad y de una u otra manera al ver los rostros de quienes reciben la ayuda te emite el mensaje de “esto tienes que volverlo hacer”. Sin embargo, requiere tiempo y esfuerzo, pues terminábamos muy cansados cada día de entrega. Una de las cosas que recordamos con cariño, fue cuando estuvimos en el barrio San Luis, allí entregamos varios de los mercados, tres niños de una de las familias a las que les entregamos mercados, nos pidieron un autógrafo, y nos mostraron un cuaderno con varias letras, además de estar felices con lo que les dimos, nos contaron que también eran músicos y que les encantaba componer, así que les dimos nuestras redes, y les pedimos que siguieran haciéndolo.

¿Qué fue lo más complejo de la campaña #JuntosConCorazón?

Una de las cosas más difíciles fue recolectar las donaciones, Colombia no tiene una cultura para donar, nos dimos cuenta de que las personas sentían desconfianza cuando se les comentaba lo de la campaña. Sin embargo, hubo hermosos corazones que donaron sin pensarlo, pero estas donaciones no eran suficientes para el compromiso que habíamos adquirido y el impacto que queríamos generar, no habíamos recogido ni una cuarta parte de lo proyectado, y ya no quedaba mucho tiempo, en estos momentos sentimos un poco de frustración con el proyecto. Las donaciones no iban bien, así que decidimos hacer una rifa con uno de los productos del merchandising de la banda, publicamos esto en nuestras redes, y avisamos que todo lo recolectado sería para mercados para los más afectados de la pandemia.

¿Qué fue lo mejor de la campaña #JuntosConCorazón?

Fueron varias cosas, primero el poder ayudar, el rostro de felicidad y satisfacción de las familias no tiene precio, segundo el sentimiento de gratitud, valorar lo que se tiene, todos sabemos que hay gente en mejores y peores condiciones, pero no somos totalmente conscientes de ello hasta que lo vivimos, estando allí, fuimos testigos de la situación y pobreza extrema que vive nuestro país.

¿Qué equipo de trabajo estuvo detrás de la campaña #JuntosConCorazón?

Trabajamos con la ONG Polus Colombia, con la Unidad de víctimas, con la fundación Construir confianza, con Julián Ramírez Huertas, Felipe Flórez Gómez y Johanna Zambrano quien se dedican a este tipo de trabajos sociales. Camilo Santana, por su parte, trabajó en toda la parte visual de la campaña, diseños y redes, y nuestros grandes amigos Laura y Andy de VIPress, sin ellos no hubiéramos obtenido los mismos resultados.

¿Por qué elegir “Pienso Lento” y “Hoy” como sencillos promocionales de esta campaña?

Lo que ocurrió con #JuntosConCorazón fue algo mágico, pues cada canción estaba destinada a un trabajo y un fin muy diferente. Hoy era la canción con la que abriríamos este 2020 con un potente vídeo junto a la fundación Esteban Chávez. Desafortunadamente la pandemia nos envió a cuarentena y antes de esto solo pudimos realizar el rodaje de las escenas de la banda, por lo que el guion del video tuvo que cambiar, así que desde ahí fueron las canciones quienes decidieron ser parte de algo que ayudaría a la gente en esta pandemia, pues el video de esta canción reúne testimonios reales de lo que la gente está pasando por el COVID-19. Es ahí como Hoy abre las puertas para la siguiente canción Pienso Lento, en la que se formaliza la campaña y donde ambas se convierten en el motor para ayudar en tiempos de pandemia.

Con “Pienso Lento” cierran la etapa de su primer álbum “Virus” ¿Qué experiencias les trajo este primer disco?

Ese es el pensado, la pandemia retrasó varios de los proyectos, como la grabación de las nuevas canciones y los nuevos videos, pues la canción Hoy era la que tendría este honor de cerrar nuestro álbum debut. Este álbum además de tener excelentes canciones, nos ha dado todo lo que hemos logrado hasta este punto, nos ha enseñado a través de los errores y las fallas a ser cada día más profesionales en nuestra carrera musical, también a llevarnos como hermanos en nuestra banda, superar cada discusión, nos ha dado muchas alegrías, muchas lágrimas, pero sin duda este álbum es el inicio de un artista que desea llegar aún más lejos.

¿Con qué se va a encontrar la persona que escuche “Virus”?

Quien escuche Virus entrará nuestro mundo, encontrarán desde sonidos y mensajes muy punk hasta la intimidad de una balada rock, lo que nos hace tan abiertos para el público. Allí hallarán un personaje que les habla y se dirige a su oyente contándole sus más íntimos pensamientos, desde lo que lo hace enojar hasta su debilidad en el amor, algo donde muchos han encontrado alguien con quien identificarse.

¿Qué viene ahora para Rage and Love?

Les contamos que andamos en la grabación de las nuevas canciones, estamos totalmente ansiosos, con un poco de susto, pero a la vez seguros de que lo que se viene rompe los límites a los que habíamos llegado, sabemos que estas canciones les gustarán a muchas personas, al igual que los nuevos videos, queremos seguir ayudando, seguir entregando a nuestro público lo mejor de nosotros y seguir creciendo como artistas, pero sobre todo como seres humanos.