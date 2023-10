Rapero canadiense Drake anuncia su retiro temporal para cuidar de su salud

El rapero Drake, perdió una gran cantidad de dinero a pesar de haber apostado por el equipo ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Foto: Cortesía: Evan Agostini / GTRES

El rapero canadiense Drake anunció el viernes que se tomará un descanso de “un año o más” en su carrera musical para “concentrarse” en su salud, citando “problemas estomacales”. ”Probablemente no haré música por un tiempo. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo, y hablaré de eso pronto”, dijo el cantante durante su programa de SiriusXM, “Table for One”.

El premiado artista indicó además que lleva años "teniendo los problemas más locos con el estómago. Solo digo lo que es".

Le sugerimos: Thalia, Marc Anthony, Monsieur Periné y otros artistas estrenan nueva música

“Así que necesito concentrarme en mi salud y necesito hacerlo bien, y voy a hacerlo. Tengo muchas otras cosas en las que me encantaría concentrarme”, dijo a su público el artista, que no dio más detalles sobre su dolencia. También dijo que tenía otras cosas que hacer por personas a las que les formuló promesas, sin dar más detalles.

Les indicó además en su sorpresivo anuncio que "cerraré la puerta del estudio con llave por un momento. Ni siquiera sé (cuánto). Tal vez un año más o menos, tal vez un poco más".

Podría interesarle: Katie James en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán: así será su concierto

El anuncio del cantante surge en momentos en que salió al mercado su octavo álbum "For All The Dogs" que contiene 23 canciones que interpreta junto a artistas invitados como Bad Bunny, Sza, 21 Savage, Chief Kee y Sexxy Red, entre otros.

También luego de que el pasado jueves presentara a su hijo Adonis, de 5 años, en el video de su nuevo tema “8AM in Charlotte”, el segundo sencillo del octavo álbum de estudio de Drake, que el pasado julio compró el anillo de Tupac Shakur vendido en subasta por más de un millón de dólares.