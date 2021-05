Rapero demanda a Childish Gambino por supuesto plagio de “This Is America”

Según documentos de la corte federal de Estados Unidos, Emelike Nwosuocha, nombre real de Kidd Wes, asegura que el famoso tema editado en 2018 es “claramente similar” a una canción que él lanzó dos años antes.

El rapero Kidd Wes demandó al artista Childish Gambino por supuesta violación de sus derechos de autor ya que afirma que el éxito “This Is America”, ganador de dos Grammy, es en realidad suyo.

Según documentos de la corte federal de Estados Unidos, Emelike Nwosuocha, nombre real de Kidd Wes, asegura que el famoso tema editado en 2018 por Donald Glover -cuyo alter ego es Childish Gambino- es “claramente similar” a una canción que él lanzó dos años antes en la plataforma Soundcloud.

Le puede interesar: Childish Gambino gana Grammy al mejor video musical por “This is America”

La demanda interpuesta en Nueva York describe la “casi idéntica rítmica, lírica, temática de composición y contenido de interpretación en las secciones del estribillo -o ‘gancho’- que son las piezas centrales de ambas canciones”.

En 2019 “This Is America” se convirtió en el primer tema de rap en conquistar el prestigioso Grammy a la canción del año y mejor grabación.

El tema está repleto de comentarios sociales y combina un ritmo acelerado con himnos de iglesia y Afrobeats, junto a una línea de bajo más pesada.

Nwosuocha asegura que su canción y la de Gambino son “inconfundiblemente, sustancialmente, similares, si no prácticamente idénticas”.

Le puede interesar: Denuncian que ‘This is America’ de Childish Gambino es un plagio

El demandante citó también a un musicólogo contratado para comparar ambos temas, que consideró que las “similitudes en el contorno melódico, en el flujo de triplete de cada performance y las líneas en ‘Made in America’ y ‘This is America’” “probablemente no son una coincidencia”.

Nwosuocha pretende que se abra un proceso por daños, que contemplen su pérdida de beneficios y oportunidades.

Entre los acusados que figuran en la demanda destacan la compañía discográfica de Gambino, RCA, así como Roc Nation y el rapero Young Thug, quien aparece como compositor y realiza los coros.

Gambino no ha respondido a las acusaciones de forma pública.

Le puede interesar: Ante el éxito de “This is America”, Donald Glover prefiere alejarse de internet

En 2018, un bloguero ya escribió sobre el parecido entre “This Is America” y un tema del rapero Jase Harley llamado “American Pharaoh”.

Harley finalmente no emprendió acciones legales, y el mánager de Gambino rechazó las acusaciones de plagio alegando que existían archivos informáticos de 2015 que probaban que la canción de Gambino era original.