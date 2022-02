Raphael: sobreviviente de una época de oro de la canción

Raphael, de 78 años, se presentará el 10 de marzo con el tour "Resinphónico" en Bogotá. Más adelante estará en Medellín y Cali. / AP Foto: Paul White

¿Cuál es el secreto para mantenerse así de bien?

No hay secreto en realidad… Si uno se cuida, no fuma ni bebe, pues tiene más probabilidades de llegar a la mayoría de edad en buen estado…

Lo hemos visto en repertorio de compositores de ondas rockeras, en el cine… ¿Cuál ha sido para usted esa posibilidad de reinventarse para llegar a otros públicos?

He sido muy intranquilo en mi forma de hacer las cosas. No soy de aquellos que hace bien una cosa y se dedica a repetirla y a repetirla. A mí me gusta cambiar, pasar del cine al escenario, y de ahí a la televisión. Ahora mismo acabo de protagonizar un documental impresionante. Pero sobre todo me gustan mis conciertos y llevarlos a todo el mundo.

La pandemia lo hizo suspender sus conciertos en Colombia.

Sí, pero han sido reprogramados. El 10 de marzo llegaremos con el tour Resinphónico en Bogotá, y el 5 y 6 de mayo, en Cali y Medellín, volveremos con la gira 6.0, que son 60 años en el escenario.

El comentario general es que Raphael es el último sobreviviente de una época de oro de la balada en español, ¿qué piensa?

Parafraseando el título de una de mis más famosas canciones, a mis 78 años, yo “sigo siendo aquel”, y trato de encarar con la misma fluidez dos formatos de gira: una donde repaso mi obra de seis décadas de carrera con mi banda, llamada Gira 6.0, y otra llamada Resinphónico, en la que ofrezco mi repertorio acompañado por una orquesta de más de 60 maestros.

¿Qué balance puede hacer después de todo este tiempo de actividad artística?

Es un balance muy positivo. He hecho en mi vida lo que he querido hacer, he hecho todo muy bien, me queda camino por delante que es lo importante, y sigo con ganas de mucha marcha. Me van a ver en muy buen estado.

Grabó hace varios años el clásico colombiano “Las acacias”, en su disco “Raphael en Hispanoamérica”. ¿Sigue estando ese tema en su repertorio?

A mí me encanta ese tema. Uno de los discos más vendidos míos fue el que incluyó ese tema. Prometo que cuando vaya ahora, en la parte que hago en guitarras donde está todo mezclado, voy a cantar Las acacias.

RAPHAEL "COMO YO TE AMO"

¿Todavía rompe espejos sobre el escenario?

En los conciertos del Resinfónico, como hay tanta gente sobre el escenario, no lo hago, por seguridad. Pero cuando estoy solo, con el piano, vaya sí lo hago y sí que lo disfruto…

¿Y el tema de la mala suerte?

No, para mí no es mala suerte. Todo lo contrario…

Recientemente participó como conferencista en la Bizkaia International Music Experience (BIME), en Bilbao (España). Para usted, ¿cuál es la importancia de esta clase de eventos?

Me parece una muy buena idea. Es muy necesario que quienes nos dedicamos a estos asuntos nos reunamos para debatir pros y contras, porque es una industria que día a día va cambiando, y cada tanto tenemos que amoldarnos de nuevo a todo. Para todo eso estoy siempre “apuntao”.