Reboll 333 sobre ‘Totes’: “lo hice pensado en que un grande como Feid se montara”

Reboll 333 inició en el mundo del freestyle y ahora le apuesta al reguetón. Foto: Cortesía Reboll 333

Su última canción suena a una mezcla entre Feid y Ryan Castro. Ninguno de ellos está, aunque su autor sí lo quisiera. Es Rebol 333, un caleño que está incursionando en el reguetón desde una escena caleña que comienza tomar cierta visibilidad. Viene del freestyle, se ha influenciado del trap y le gusta hablar sucio en las canciones, pero le ha bajado el tono —aunque quizá no tanto— pues es consciente de cómo funciona en el mainstream.

Su nombre de pila es Johan Steven Rebolledo y el artístico es una abreviatura de su apellido. A este le ha sumado un número que se le ha aparecido en varios momentos de la vida, según cuenta. Lo incluye reiteradamente en sus canciones, otras las ha nombrado de esa manera y, curiosamente, mientras escribo este artículo se hacen las 3:33. Podría no ser casualidad. Quizá haya causado efecto su estrategia de recordación de marca.

La disquera Sony Music lo ha firmado y han lanzado “Totes”. Un tema con un coro pegajoso que también reitera “los flashes, los carros, los totes” y que resalta su habilidad para moverse entre el coro y el chanteo. Está acompañado de un videoclip con una estética que representa una fiesta urbana pesada donde mezcla justamente “los flashes, los carros, los totes”. También el trago, las mujeres y el ‘malianteo’. Nada o poco nuevo dentro de género.

¿Dentro de lo urbano con cuál ritmo te sientes mejor identificado?

Pues comenzamos haciendo freestyle en la calle, en los parques, cuando no había pa’ hacer videos. Esa es mi esencia. Ahora estamos tirando más reguetón, pero obviamente me gusta más el trap porque puedo hablar más de la calle y más sucio. Pa’ tirarse al mainstream, pues hacemos reguetón sin dejar la esencia, pero hacemos de todo, papi, de todo.

¿Cómo te sientes adaptándote al mainstream?

Ha sido un reto porque nunca pensé en cantar ni nada, entonces me tocó tomar mis clases de vocalización y de entonación. Siento que desde que comencé a tomar las clases ya me queda más fácil hacer un coro. Lo único es buscar una melodía chimba, que sea pegajosa, chicluda.

¿Y con la llegada a una disquera cómo te has sentido? ¿Quizá más limitado?

A mí me han dado total apoyo. Ellos sabían a quién iban a firmar, lo que me gustaba, mi vocabulario, mi calle, mis problemas de antes y así apostaron por mí. Obviamente, me dejo guiar, pero teniendo muy en cuenta mi opinión en el proyecto. Y hay pa’ todo. Puedo sacar pa’ la calle, hablar feo, horrible, como se viene el próximo tema, y también como “Totes”, que es más comercial.

¿O sea que “Totes” es suave? Porque hay gente que puede generarle resistencia este tema de los “totes”, que se puede traducirse como armas.

Si no que “totes” también significa muchas cosas, puede ser una chimba bien bacana, un carro, una pistola, un traque, un puño. Nosotros siempre nos hemos diferenciado por la jerga de nosotros. Creo que una canción después de que pegue la melodía ya no importa lo que uno diga ni la letra. La gente lo aprende.

Háblame de la gestación de la escena urbana que han llamado “Cali Cartel”.

La escena comenzó cuando nosotros hacíamos freestyle, comenzamos a reunirnos entre varios pa’ que fuera más fácil que la gente nos viera. Comenzamos a tener un grupo de freestyles que se llamó “La Cartilla”. Después de eso comenzamos a hacer temas entre juntos y la misma gente fue la que comenzó a darnos el nombre de “Cali Cartel”.

“Totes” suena por veces a Feid o Ryan Castro.

Lo hice pensado en que Feid se montara. No le hemos dicho ni nada, pero lo hice pensando en que un mainstream de los que están rompiendo se pudiera montar. La verdad lo hice sin mirar hacia ningún lado, o sea, fue la melodía que me salió en el momento y obviamente uno se influye de lo que escucha.

¿Y qué es lo que escuchas?

Escucho mucho trap y últimamente mucho a Ryan Castro.

¿Y aparte de lo urbano escuchas otra cosa?

Escucho de todo cuando salgo, pero en mi playlist solo escucho eso.