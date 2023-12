Red Bull Batalla Internacional: ¿Qué opinan los MC’s sobre Arcángel como jurado?

La inclusión de Arcángel como jurado de Red Bull Batalla Internacional 2023 ha causado polémica en redes sociales. Los freestylers opinan sobre ello. Foto: Instagram

Bogotá vivirá un día para la historia. Este sábado, en un Movistar Arena a reventar, los 16 mejores MC’s de habla hispana se enfrentarán rima a rima hasta que tan solo uno quede en pie. ¿El premio? Uno de los más anhelados: el cinturón que acredita al freestyler ganador como campeón mundial de Red Bull Batalla Internacional 2023.

Los ojos están puestos sobre leyendas del rap improvisado como el tricampeón Aczino o Chuty, quien regresó a este certamen para ganar el trofeo que le hace falta en sus vitrinas.

Tampoco hay que olvidarse de grandes exponentes como el español Gazir, el argentino Mecha o Fat N, el caleño de 17 años, quien reemplazó a Carpediem, y quien se perfila como la gran revelación de esta edición tras lo mostrado en la final de Colombia.

Si bien hay mucha tela por cortar de esta Internacional, hubo una anuncio que generó conversación en redes sociales durante esta semana. Junto a Joro Montana, Dtoke, Skone y Basek, los jurados de la competencia habrá una personalidad de renombre que tendrá la tarea de elegir al ganador. Se trata de Arcángel, el reconocido artista urbano quien se ha destacado en géneros como el reggaetón, al igual que el trap.

Hay quienes critican la decisión, mientras que otros la apoyan y se sumaron al hype de la final Internacional sin conocer mucho de la competencia. Sin embargo, ¿qué dicen los MC’s?

¿Qué dijeron los MC’s sobre Arcángel?

“Le veo curioso, distinto al resto de los jueces. Él viene desde lo más profundo de la cultura, entonces no está tan alejado de ello. En concreto, a nivel de musicalidad, pero también de barras y de tiraderas y de ese flow, es algo que él ha hecho mucho durante toda su carrera. Me parece alguien que tiene una opinión muy clara de los temas de los que le gusta hablar. Tiene decisión”, aseguró Gazir, subcampeón de la Internacional 2022, a El Espectador.

El español, quien se prepara antes de cada batalla con canciones como ‘Lose Yourself’ de Eminem, además señaló que se siente tranquilo y con la oportunidad de hacer historia frente a leyendas como Aczino y Chuty.

Otro gran exponente que ve con buenos ojos el ‘fichaje’ de Austin Santos, nombre de pila del artista, es el argentino Mecha.

“Me parece increíble. Me parece un acierto total de parte de Red Bull que metan a alguien que tenga que ver con el rap, con la música, con el flow, con el skill, pero que no conozca a nadie. O bueno, capaz sí, y de repente, Arcángel es el más topo de todos y nunca lo supimos. Desde mi perspectiva, no sé cómo vive las batallas y si sabe quién es Aczino, o Chuty o Mecha, entonces puede estar re bueno que pase uno superconocido y otro superdesconocido y que Arcángel juzgue de acuerdo al rap y no de acuerdo a “porque, yo soy el mejor, yo hice esto, soy el más grande y vos no hacés nada, sos un gil bárbaro”, no, va a decir “¿este rapea mejor que este?, pues, pasa este y listo. ¡A la mierda!”, dijo a este medio.

“Ahí lo banco. Y de últimas, si gilea, si le erra como Residente, pues nada, para eso están los otros cuatro. Se le echa mucho la culpa a Residente por lo que pasó, pero había otros dos que sabían más que Residente y la patinaron resto. Si Arca se manda un patinazo y dice “este tiene más flow, pero no rimó”, pues que los otros cuatro no patinen y listo”, comentó.

“A mí me gusta, creo que es alguien que ha tenido acercamientos con el hip hop y el rap desde antes que cualquiera de los participantes. A veces hace falta que alguien que haga parte del jurado y sea alguien que tenga una visión que no esté contextualizada de quienes somos nosotros, ni de formatos, ni puntuaciones, ni de nada. Solo va a venir a vernos rapear y bajo a eso va a basar su decisión”, dice el MC mexicano Yoiker.

El ecuatoriano Abel concordó en la oportunidad que representa contar con el reggaetonero. “¿De Arcángel? Uy, yo estoy ‘felizote’. Emocionado. Hay gente a la que no le gusta la idea, que lo critican y yo digo: “Hey, es Arcángel. Todo el mundo conoce a Arcángel, ¿qué otra persona de la escena como jurado puede traer a tanta gente como él?“. Él atraerá gente que no conoce esto y eso nos beneficia a todos”, dijo.

Oner también se sumó a los demás MC’s. “A mí me parece bien que Arcángel sea juez. Me parece que es perfecto para que una persona fuera de Red Bull pueda entrar y pueda abrirle puertas a muchísimas más gente. ¿Tú sabes cuánta gente va a ver la final gracias a Arcángel? Millones de personas. ¿Por mí? Perfecto. Tiro una rima viral sobre Puerto Rico, ya me pegué. Arcángel me sigue. Creo que la gente que se queja es porque están muy aferrados al hecho de que no es rapero, pero son cinco jurados y cuatro de ellos están totalmente calificados para votar todos”, aseveró.

Sin embargo, no todos opinan igual. El argentino Jesse Pungaz sentenció: “Ish, yo no sé qué puede saber Arcángel de batallas de freestyle, pero bueno”.

¿Y qué dijo Fat N?

Fat N, de 17 años, junto a su mamá, están destacando entre los finalistas por su carisma y actitud. Alán Cortés, su nombre de pila, fue el favorito del público en la final de Medellín frente a Carpediem, pero se quedó a poco de ser campeón.

Fue tanta su concentración que aseguró tener pocos recuerdos en primera persona en aquella actuación en la capital de Antioquia. Solo recuerda el momento previo a batallar con Valles-T en la semifinal. “Lo miraba como un toro”, dijo.

Sin embargo, el destino lo llamó hace pocos días mientras estaba jugando básquet en Cali. “Mano, necesitamos que estés con tu mamá ya porque los necesito. Vas a estar en Red Bull Internacional, pero no le digas a nadie. Y apenas le colgué, le conté a toda la cancha”, aseguró.

“Y yo que no me he hecho ni las uñas ni el pelo”, fue la respuesta de su mamá tras contarle la noticia. Fat N, quien tomó ese A.K.A en sus inicios en el breaking, cuando no era precisamente flaco, asegura no tener miedo ni presión por tener que combatir con Aczino o Chuty. “Yo los conozco a ellos, pero ellos no a mí. Para ganar hay que ganarle al que sea, voy a ganar”, dijo.

“Prraaa (risas). Con Arcángel estoy muy contento. Hay un trasfondo ahí que el hombre es el artista favorito de mi hermano mayor. Entonces, vamos a romperlo y vamos a decirle: “Vos, sos el artista favorito de mi hermano y me voy a ganar esto por vos”.

Los demás MC’s ven a Fat N como uno de los que puede dar la sorpresa y que puede poner en riesgo a varios. Gazir lo ve con un estilo “interesante”, “fresco” y con ganas de hacer una gran Internacional.

“Fat N es un capo. Es el más real de todos. Ese chabón sí que es una bestia. Representa un montón de valores del Hip Hop y al loco le gusta. Te viene a hablar de eso. De repente, juega re piola al básquet, pero no se agranda. Rapea re piola, pero no se agranda. Tiene mucho respeto. Es muy cariñoso. Le escuché decir “te amo”, como a diez mil personas distintas. Es un capo y nos trata re bien. A cada rato se va al super y vuelve y nos dice: “mira, toma esta bebida que compré para que lo pruebes y si no te gusta, también traje esto. Nos trae golosinas y más, es un niño con un corazón muy puro y lo banco fuerte. Rapea buenísimo”, dice Mecha.

“Fat es más peligroso que Carpediem en la Red Bull. Carpe tiene un estilo más para otro estilo de competencia y Fat es el mejor de Colombia, y aún no lo es, pero lo va a ser. Él tiene todo. Ese chamo rapea bien, tiene energía, conecta con el público, contesta. Es muy bueno. Él va a llegar lejísimos”, sentenció Oner.

