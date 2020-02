"René", la canción sobre la tristeza de Residente

Redacción música

"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", expresó el artista.

René Pérez Joglar, más conocido como Residente, estrenó "René", una canción que califica como la "más importante en su vida personal", pues la compuso cuando vivía, hace unos años, momentos difíciles. (Recordar: “Lo que ustedes hicieron en Colombia fue histórico”: Residente en apoyo al paro).

El nuevo tema muestra a Residente tal cual es con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos. "Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", expresó el artista.

"Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", compartió Residente en sus redes sociales.

El sencillo "René" viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por él mismo, como lo ha hecho en todos los videos musicales de sus producciones anteriores. En este se deja ver desde lo "más profundo, con transparencia y sin armaduras", pues filmado en su natal Puerto Rico y en su pueblo de Trujillo Alto, logró hacer un "repaso de su vida hasta el presente".