Residente no hará concierto en Bogotá, según la revista Rolling Stone

El músico René Pérez, conocido como Residente, no realizará concierto gratuito en Bogotá, según información de la revista estadounidense Rolling Stone, en su versión en español. El evento estaba programado para el próximo 2 de marzo en la Plaza de Bolívar, en el marco del “Concierto de la Esperanza”, organizado por RTVC.

Según el medio musical, el boricua hizo el anuncio de cancelación por medio de un comunicado, en el que se aseguró que no estaba bien informado sobre este concierto en la capital del país. “No teníamos mucho conocimiento del evento, más allá de que un canal de televisión lo estaba invitando a tocar en la Plaza de Bolívar en dicha ciudad”, asegura el medio citado el texto.

En este documento también se expresa que el dinero se podría usar para el apoyo de artistas nacionales. “En lugar de utilizar el dinero en un evento como este, sentimos que es mucho más productivo utilizarlo para apoyar a los artistas colombianos y su cultura local”, agrega.

Hace una semana, el concejal bogotano Daniel Briceño reveló a través de un documento público el valor de la contratación a Residente, que ascendía a $2.185.000.000. El director, de RTVC, Hollman Morris, defendió el costo, indicando que realizar este tipo de eventos y traer a este tipo de artistas hace parte de la misión del medio público.

Residente prometió, según el medio, que en una próxima ocasión realizará el concierto en Bogotá para aquellos que aún no han podido asistir al concierto. Aunque el artista no se refirió a la polémica que causó el uso de estos recursos públicos para financiar su presentación, en medio del recorte fiscal, podría tener alguna relación.

En las horas de la mañana el concierto aún se estaba promoviendo por parte de RTCV, sin embargo, no han hecho ningún pronunciamiento sobre el tema, hasta el momento.

El pasado 31 de enero, en una entrevista para la W, Morris indicó que, aunque hubo un recorte presupuestal anual de $100 mil millones a la RTVC, eso no implica que no continúen con su misión de producir conciertos para radio y televisión. Además, que la producción de este evento no representa un gasto, sino una inversión para el sistema de medios.

“Dentro de los recursos asignados, sin afectar la misionalidad del sistema de medios públicos, como lo hicimos el año pasado, ya veníamos proyectando este concierto. El momento... sí, pero no podemos seguir paralizando la misión y las funciones de la entidad. Ya nos hicieron un recorte y, afortunadamente, haciendo sumas y restas, pudimos sacar adelante un concierto que habíamos prometido y con un artista de esta categoría”, aseguró el funcionario.

“El año pasado para ver a Residente, la boleta más barata costaba $180.000. También alguien, que gana un salario mínimo, se puede preguntar ‘y yo que pago impuestos por qué no tengo derecho de ir a un concierto de Residente totalmente gratis en un buen formato’”, agregó Morris.

“En este momento, y como están dadas las circunstancias económicas del país, el Gobierno debería recortar gastos en eventos. Este gobierno ya se ha derrochado 1.3 billones de pesos en dos años en temas de eventos. La orden del presidente Petro es recortar gastos en eventos y, acto seguido, en RTVC salen y hacen este tipo de eventos”, aseguró Briceño a La W.