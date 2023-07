Residente rapta al presidente de Sony Music en nuevo video musical

El cantante Ricky Martin tiene una participación en la nueva canción de Residente. Foto: YouTube: ResidenteOfficial

Residente, como es conocido el rapero y compositor natural de Puerto Rico René Pérez Joglar, estrenó su nueva canción ‘Quiero Ser Baladista’. El título lo presentó a través de un video musical estilo cortometraje de 10 minutos aproximadamente. El proyecto cuenta con la participación del también puertorriqueño Ricky Martin y del presidente y CEO de Sony Music Latin-Iberia, Afo Verde.

El cortometraje fue dirigido por el propio Residente y codirigido por Alejandro Pedrosa, reconocido realizador audiovisual de videos musicales que ya ha trabajado con artistas como Natalia Lafourcade, Café Tacvba y Tego Calderón. Asimismo, Pedrosa codirigió otros proyectos de Residente como ‘Residente y El Cura’ y ‘Bajo y Batería’, estrenados también este 2023.

Más sobre Residente Residente estrenó nueva canción con tiradera a Cosculluela, ‘Ya nadie te la cree’ La canción fue publicada el 13 de julio y en sus versos menciona a varios artistas de la escena musical actual. Conocer más Residente estrenó nueva canción con tiradera a Cosculluela, ‘Ya nadie te la cree’ Juanes, Calamaro y Residente: estos son los artistas del Festival Cordillera 2023 El Festival Cordillera revela el line up para sus segunda edición, que se realizará este 23 y 24 de septiembre en el Parque Simón Bolívar y traerá a Damian Marley, Los Ángeles Azules, Cypress Hill, Café Tacvba, Los Bunkers, Enanitos Verdes, Los Caligaris, WOS, Jorge Drexler, entre otros. Leer más Juanes, Calamaro y Residente: estos son los artistas del Festival Cordillera 2023

¿De qué se trata ‘Quiero Ser Baladista’?

En el video, Residente lidera la historia secuestrando a Afo Verde, presidente y CEO de Sony Music Latin-Iberia, y luego se transforma en un personaje de balada audicionando frente a Verde en busca de su aprobación. Tras ser rechazado, Residente muestra frustración y le dispara a Verde en una escena dramática por no apoyar su sueño de convertirse en cantante de baladas. “Esto no es un rap, esto es una balada. Me aburrí del rap. Ahora le voy a volar la cabeza a pal de baladistas”, escribió el artista en sus redes sociales.

Le puede interesar: Carolina Gaitán presenta su monólogo musical “Vida, porque solo hay una”

El video continúa con Residente desnudándose y volviendo a su personaje de rapero usando su característico sombrero con la letra “R”. La trama continúa cuando un individuo enmascarado y vestido de negro dispara a Residente. Cuando el misterioso personaje se revela a sí mismo, no es otro que Ricky Martin.

Ricky Martin se coloca el sombrero de la marca “R” para convertirse en Residente, rapeando por primera vez al ritmo rápido y con las letras escritas por Residente. El final del video muestra a Ricky Martin dejando caer el sombrero convirtiéndose de nuevo en él mismo para cantar, como una verdadera balada, el coro interpretado anteriormente por Residente.

Leer más: Sinead O’Connor, cuestión de fe y coraje

El sombrero es un protagonista principal a lo largo de la historia de la trilogía de estos videos dirigidos por Residente. La compañía de producción 1868 Studios de Residente en sociedad con Sony Entertainment, produjo el video en colaboración con World Junkies.

El rapero puertorriqueño publicó también el pasado 12 de julio un video junto al actor español Javier Cámara para anunciar una de sus famosas y duras “tiraeras” (ataque verbal a través de las letras de las canciones).