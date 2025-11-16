‘Reviven’ a Darío Gómez con IA para video de su canción sobre la tragedia de Armero

Resume e infórmame rápido

El aniversario número 40 de la tragedia de Armero llegó con un lanzamiento inesperado que volvió a poner en el centro la figura de Darío Gómez. Discos Dago presentó una nueva versión de El Volcán de la Cruz, una de las composiciones más significativas del ‘Rey del Despecho’, acompañada de un videoclip creado con inteligencia artificial (IA) en el que se recrea su imagen por primera vez desde su fallecimiento.

Así ‘revivieron’ a Darío Gómez con inteligencia artificial

El proyecto se desarrolló en colaboración con Los Legendarios, agrupación con la que Gómez inició su carrera musical. Para esta producción, la banda revisó la obra original y trabajó en arreglos actualizados que buscan conservar la nostalgia de la canción sin perder la fuerza emocional que la caracterizó desde su creación en 1985, cuando el país intentaba procesar el impacto de la avalancha que arrasó con Armero.

En ese entonces, la tragedia dejó más de 20.000 víctimas y marcó profundamente al país. Gómez, tocado por la magnitud del dolor colectivo, escribió el tema como un gesto de acompañamiento, convirtiéndolo en una pieza que muchos colombianos asociaron con el duelo nacional. Sin embargo, la canción nunca tuvo un videoclip oficial, debido a la decisión de evitar imágenes que pudieran interpretarse como una explotación del desastre.

Cuarenta años después, la disquera consideró que era el momento para revisitar la obra desde una perspectiva distinta, apoyada en los avances tecnológicos actuales. El videoclip, elaborado con IA, no busca replicar al artista de manera hiperrealista, sino generar una representación simbólica que permita conectarse con su legado musical sin caer en recursos sensacionalistas. Las imágenes fueron construidas mediante modelos generativos que mezclan referencias visuales del cantante y composiciones animadas pensadas para acompañar la letra y el tono de la canción.

Discos Dago explicó que el objetivo del proyecto es ofrecer un homenaje sereno y respetuoso tanto a las víctimas de Armero como a la memoria de Darío Gómez. Según la disquera, la intención no es reabrir heridas ni recrear el drama, sino recordar desde la sensibilidad la historia que inspiró la canción y reivindicar su valor cultural.

Para Los Legendarios, participar en esta versión significó reencontrarse con una parte fundamental de su historia musical. El grupo destacó que reinterpretar la obra junto a la voz de Gómez es una forma de honrar sus raíces y de presentar la canción a nuevas generaciones en un formato que dialogue con el presente.

La nueva versión de El Volcán de la Cruz ya se encuentra disponible en plataformas digitales, junto al videoclip realizado con inteligencia artificial. El lanzamiento no solo rescata una pieza con profundo significado para el país, sino que también abre una conversación sobre el uso de la tecnología en la preservación del legado artístico y en la reconstrucción de la memoria colectiva.